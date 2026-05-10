中國造船業首季新接訂單暴增195%　佔全球份額8成　排期至2030年

5月9日，中國工業和信息化部發布造船業最新數據顯示，2026年一季度，中國造船業三大指標，包括造船完工量、新接訂單量、手持訂單量，全部繼續領跑全球。具體來看，一季度，中國造船完工量同比增長46.0%，新接訂單量同比增長195.2%；截至3月底，手持訂單量同比增長43.6%。其中新接船舶訂單量高達5953萬載重噸，佔全球市場份額的84.9%。



據《央視》報道，中國造船業三大指標已經連續16年保持世界第一，今年第一季度繼續領跑全球。專家分析指出，全產業鏈優勢及綠色船舶技術領跑，是各國船東紛紛選擇中國造船的關鍵原因。



據《央視》報道，中國造船業三大指標已經連續16年保持世界第一，今年第一季度繼續領跑全球。具體來看，一季度中國造船完工量同比增長46.0%，新接訂單量同比增長195.2%；截至3月底，手持訂單量同比增長43.6%。手持訂單排期已到2030年，為未來數年穩定發展奠定堅實基礎。

北京師範大學教授、經濟學專家萬喆分析指出，中國擁有全球最完整的船舶工業體系，從鋼材、船用設備到總裝建造的全產業鏈自主可控，長三角、環渤海等區域形成就近配套的供應鏈體系，使中國船企能夠快速響應全球訂單需求。

2025年11月20日，江苏扬子鑫福造船有限公司建造的17.5万立方米LNG运输船“鑫福124”轮，在海事等部门全程协调保障下，于江苏泰州泰兴市顺利出江试航。（新华社）

值得關注的是，一季度中國新接訂單中，綠色船舶訂單佔國際市場份額達到80.2%，新船訂單涵蓋LNG、LPG、甲醇、乙烷等多類雙燃料船和電動船。萬喆表示，中國船企提前佈局甲醇、LNG、純電動、氨燃料等新能源動力船舶技術，順應了全球航運脫碳的大趨勢。國際海事組織要求到2050年前後實現溫室氣體淨零排放，歐盟航運脫碳法規亦已於今年全面落地。

在大型船舶領域，中國超大型原油船、大型汽車運輸船、散貨船及大型集裝箱船的訂單，國際市場份額均超過90%。特別是在過去長期被韓國壟斷的LNG船領域，國產化率持續提升，配套企業從20多家增至130多家，有效規避了外部供應鏈風險。

2018年11月4日，搭载着130个液化天然气（简称LNG）罐的罐式集装箱船从海南洋浦港起航北上。此举是中国海油首次利用LNG罐箱，将海南接收站富余产能大规模运往北方地区的有益尝试。资料图为11月2日，航拍在海南洋浦港吊装LNG罐箱的集装箱船。 VCG

萬喆指出，中國造船業的客戶結構正在多元化，其中今年以來，歐洲頂級船東向希臘、瑞士等國的訂單佔比不斷提升，顯示國際主流市場對中國造船穩定性和交付能力的高度認可。此外，中國船企正從「跟隨者」轉變為「領跑者」，例如創新19輪單一甲醇燃料船，二氧化碳排放減少90%，硫氧化物幾乎零排放，直接響應歐盟碳稅等國際規則壓力。

在智能化轉型方面，中國船企亦提升核心競爭力，「東方智慧輪」通過航速自動優化降低能耗10%以上，數字孿生技術貫穿船舶全生命周期，從設計到運營的數字化管理，推動船舶從交付產品向提供低碳服務轉型。

萬喆指出，中國主導將綠色甲醇納入IMO減排框架，並輸出「技術加基建加標準」的整套方案，正從造船大國向綠色航運規則制定者進階。