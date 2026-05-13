遭制裁的美國務卿魯比奧訪華　早前中國官方更改中文譯名引關注

曾兩度遭北京制裁、被列「入境黑名單」的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）隨美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華，開啟他首次訪華之旅，引發關注。



2026年5月8日，意大利羅馬，圖為魯比奧回答傳媒問題。（Reuters）

據法新社報道，魯比奧是一名強烈反共的古巴裔美國人。他曾在任職美國國會參議員時，在國會推動制裁中國的法案，該法案以中國強迫維吾爾少數民族勞動為由，對中國實施廣泛制裁。

2026年5月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）將於晚上抵達北京，國務卿魯比奧（Marco Rubio，左）亦有隨行訪華。魯比奧在空軍一號上放棄了他慣常穿着的西裝，換上了一套Nike運動服，似乎與委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右）早前被美方擄走時身穿的運動服同款。照片其後在社交平台上瘋傳。（X@StevenCheung47)

2020年8月10日，中國外交部宣佈對11名美國人士實施制裁的英文官方聲明，其中就包括當時還是聯邦參議員的魯比奧（Marco Rubio）。然而，隨着特朗普重返白宮並任命其為國務卿，中美雙方均面臨外交僵局。

2020年8月10日，中國外交部宣佈對11名美國人士實施制裁的英文官方聲明，其中就包括當時還是聯邦參議員的魯比奧。（外交部官網）

在魯比奧2025年1月就職美國國務卿前不久，中國政府和官方媒體開始將其中文譯名中原來的「盧」改為「魯」。

法新社引述兩名不具名的外交官說指，北京自2025年初起，官方口徑統一將「盧」改為「魯」。這種「改名繞過制裁」的做法，被視為中方在不損害法律尊嚴前提下，為雙方高層對話創造的「折中方案」。

美國國務院1名官員證實，魯比奧當地時間12日在安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）登上了美國總統專機「空軍一號」（Air Force One），將與特朗普一同訪問中國。

5月12日，美國國務卿魯比奧（右）隨特朗普登上「海軍陸戰隊一號」直升機，從白宮出發。（Getty）

面對外界對「改名避制裁」的質疑，2025年1月，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上稱，她並未注意到此細節，並強調魯比奧的英文名字更重要。毛寧同時重申，中國的制裁針對的是損害中國正當權益的言行。

中國外交部發言人毛寧。（外交部網站）

此外，今年3月，中國外交部發言人林劍證實，「中方制裁措施針對的是魯比奧先生擔任聯邦參議員期間的涉華言行」。去年初接任美國國務卿後，中國外交部長王毅在首次通電話時，曾奉勸魯比奧「好自為之」。

值得注意的是，法新社報道指，自上任以來，魯比奧一直支持特朗普。特朗普將國家主席習近平稱為朋友，並專注於建立貿易關係，同時淡化人權問題。