中美禁毒合作細節披露！美司法部緝毒署在中國設辦事處

據中國公安部微信公眾號5月11日消息，4月初，中國公安部禁毒局和美國司法部緝毒署成功聯合偵破郭某等人走私販毒案，同步在中國遼寧、廣東，美國佛羅里達州、內華達州等地開展收網行動，共抓獲涉案犯罪嫌疑人5名（中國籍2名、美國籍3名）。



央視新媒體賬號「玉淵譚天」微信公眾號5月12日發佈文章《獨家披露中美禁毒合作細節》，梳理了中美雙方圍繞毒品治理開展的合作走向機制化的過程。



2017年11月9日：中國國家主席習近平和美國總統特朗普在北京舉行歡迎儀式，美國國旗和中國國旗在儀式上飄揚。 （GettyImages）

公安部。（截圖）

「玉淵譚天」總結，早在20世紀80年代，中美兩國相關部門就已圍繞毒品治理開展技術交流。隨後，雙方合作逐漸走向機制化：

1987年，雙方簽署了《中美禁毒合作備忘錄》。

2000年，中美簽署《中美刑事司法協助協定》，為雙方司法協助提供法律基礎。

2002年，中美禁毒情報交流會首次啟動，由雙方禁毒部門輪流舉辦，逐漸成為兩國禁毒執法合作的重要機制。到今年2月，雙方已舉辦至第十一屆。

2023年，中美元首三藩市會晤，雙方決定成立中美禁毒合作工作組。

2024年，中美正式啟動該工作組。



文章指出，過去由於美方一些原因，中美禁毒合作機制曾一度受到影響，但雙方在具體執法層面的合作從未完全中斷。上海大學國際禁毒政策研究中心的張勇安表示，當前中美禁毒合作，大致可以分為合作意願、案件協查、證據移交等方面。

美國司法部緝毒署、美國聯邦調查局等執法部門在工作層面有很強的合作意願，發現走私線索後，雙方會互通有無。一位多次參加過中美禁毒合作工作磋商的專業人士透露，美國司法部緝毒署還在中國設有辦事處，還專門訂閱了《中國禁毒報》。

發現走私線索，中美雙方會互通有無。圖為美國華盛頓特區，美國司法部總部大樓。（GettyImages）

在案件協查方面，張勇安表示，中美雙方發現異常情況後，會向對方通報，提供相關涉案人員信息，再由對方根據這些信息開展偵查、監控和抓捕。據統計，僅2017年，中國國家禁毒委員會辦公室就曾向美方通報尋購芬太尼等毒品線索400餘條、美國客戶購買新精神活性物質情報500餘條。

張勇安還指出，遣返程序更能體現雙方的配合。相比一般的情報交流，跨國遣返涉及更複雜的程序：身份確認、證據核驗、司法程序協調、出入境執法銜接等多個環節。此外，海關、移民管理部門，包括金融監管機構都可能參與。能夠完成這樣的合作，本身就意味着雙方執法體系之間已經建立起相當程度的互信。

今年4月，美方向中方遣返涉毒逃犯韓某某。這是近年來美方向中方遣返移交的首名涉毒逃犯。圖為去年6月美方將122名中國籍非法移民遣返回中國。（美國移民和海關執法局網站）

文章表示，芬太尼問題，本是中美之間一個可以深化合作的領域。2018年G20布宜諾斯艾利斯峰會期間，中美元首曾專門就芬太尼問題交換意見，此後，中方於2019年5月1日起對芬太尼類物質實施整類列管。

然而，過去幾年，美方卻試圖把國內毒品治理責任不斷向外轉移，結果證明其並未真正解決美國自身的問題。相反，回到執法合作、情報交換、聯合辦案這樣的務實路徑上，才真正取得了效果。

文章指出，某種程度上，美方也在重新意識到，對於芬太尼這類跨國問題，要合作，需具備幾個前提條件：互信與合作的誠意；真正推動問題解決的執行力以及穩定；持續的溝通機制與程序。

文章最後表明，在這個窗口期，中美雙方釋放禁毒合作成果，是在向外界傳遞一個信號：即便中美之間存在競爭和分歧，乃至摩擦，但在一些具體議題上，兩國依然有現實合作需求，也依然具備合作能力。兩國的關係，也在這些具體而微的交往融合中一步步深化。