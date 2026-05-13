特朗普訪華·有片｜01直擊車隊抵四季酒店　市民激動圍觀喊｢來了｣

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於今日（5月13日）晚上抵達北京，對中國展開為期3日的國事訪問。13日晚《香港01》記者北京街頭直擊，大批民眾在特朗普降落前就守候在他下榻酒店附近路口，希望一睹其風采與車隊。據悉，特朗普本次將下榻北京四季酒店。



特朗普於傍晚7時50分左右抵達北京首都國際機場，記者於晚間8時35分左右拍到其車隊經過四季酒店前路口。內地警方數十輛重型電單車開道經過時，現場圍觀群眾激動喊道「來了！來了！」，「這是我離特朗普最近的一次」，並有人大喊「好長的車隊」、「哇牛X」。



13日傍晚，《香港01》記者抵達燕莎友誼商城附近的路口，狹小的區域現場已經擠滿數百人，準備觀看特朗普車隊。其中不乏來自各國的媒體記者，但更多的是北京本地民眾。記者詢問圍觀群眾確認特朗普車隊會通過這裡，男子表示「會吧，不然尋常的熱鬧，哪會有這麼多人看呢」，記者粗略估計現場有超過100多人圍觀。

特朗普坐著提前運到北京的黑色野獸座駕，車隊一開始經過時，出現數台一樣的黑色轎車在警用重機的護送下出現，群眾則紛紛討論「是哪一台？」。在酒店前的路口，車隊浩浩蕩蕩行駛了四分鐘，車隊走後群眾仍熱烈討論，不肯散去。

數百市民圍觀 內地警方重型電單車護送車隊⬇️

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北京大學生看習特會：望中美好好發展 盼放寬赴美簽證

市民李先生（化名）是附近的上班族，他表示因為工作的大樓在附近，6點多下班就來等，他表示平常不關心中美關係，但希望都能夠好好發展，蒸蒸日上。他表示，因為沒看到真人沒有特別激動，他推測特朗普坐在第二輛加長禮車裡面，他稱對特朗普沒有特別的想法，「挺好的」。

就讀首都經濟貿易大學的王先生表示，他因為住得近特別過來看看，他自己一直有在關心中美關係，最希望能放寬赴美留學相關的簽證。他表示，特朗普這次訪華證明兩國交流順暢，自己對中美關係未來樂觀。

王先生提到，自己對於特朗普訪華沒有特別激動，但畢竟是時隔9年過來，也想見證一下。他表示。他覺得兩個大國之間有這樣的經濟政治上的往來很正常，代表中美關係可能感覺還是整體穩中向好。

除圍觀民眾外，現場還有眾多武警、公安在維持秩序，不斷希望民眾往後不要佔據走道，隨後拉起封鎖線進一步維持現場的民眾秩序。

01直擊特朗普車隊抵達四季酒店。（香港01 蔡苡柔）

不少北京市民在路邊圍觀特朗普車輛經過。（香港01 蔡苡柔）

為歡迎特朗普的到來，北京機場高速公路附近、天安門廣場等地也掛起中美兩國國旗；位於天安門廣場南端、可俯瞰天安門的正陽門箭樓也宣佈因「配合重要活動」，全天閉館。此外，天壇公園也於發公告，於5月13日至14日暫停開放。

這次是美國總統睽違9年首度到訪中國，也是特朗普繼首次任期後，再次訪問中國。明日（14日）上午，特朗普將與國家主席習近平會晤。