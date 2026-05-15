國宴｜特朗普訪華國宴菜單揭密！國宴4大規格必備海鮮+餐具有講究

國宴｜特朗普訪華｜美國總統特朗普於5月13至15日訪問北京，這是他相隔9年再度訪華。昨晚（14日）國家主席習近平為特朗普舉行歡迎宴會。報道的國宴菜單中，有金湯龍蝦、香酥牛肉、北京烤鴨、香芥汁三文魚等，甜品則有提拉米蘇，未知特朗普團隊對這頓晚餐的評價。但你又知不知怎樣才算國宴？有幾道菜？當中又蘊含著哪些文化？



國宴意思｜國宴是什麼？必掛國旗奏音樂

講到國宴，大多數人都誤以為只要是國家主席或總統舉辦的宴會都算國宴。事實上，國宴是國家元首或政府首腦為國家舉行的慶典，或為款待外國元首、貴賓所舉行的最高規格正式宴會。因而規格最高，通常會在宴會廳懸掛國旗、安排致辭或祝酒以及樂隊演奏音樂，有時還會奏唱國歌。今次社交平台流傳出的國宴音樂單中，就包括了特朗普的競選歌曲《Y.M.C.A.》。

今次社交平台流傳出的國宴音樂單中，就包括了特朗普的競選歌曲《Y.M.C.A.》。（網傳圖片）

國宴菜單｜國宴以什麼菜系為主？

中國的國宴通常由主席、國務院總理等領導人主辦，地點大多選在人民大會堂、釣魚台國賓館。國宴菜系以「淮揚菜」為基礎，並融合各大菜系（如川、魯、粵等）的精華改良而成。之所以選淮揚菜，是因為其清鮮淡雅，既不像川菜麻辣，也不似魯菜油膩，能滿足中外賓客的口味。此外，1949年中華人民共和國成立時的「開國第一宴」，周恩來總理便親自採用了淮揚菜。

在這次特朗普訪華的國宴菜單上可見，四菜就是金湯龍蝦、香酥牛肉、北京烤鴨、香芥汁三文魚，湯則為豆湯鮮蔬。（社交平台網傳圖）

國宴菜單｜國宴有幾道菜？

許多人誤以為國宴一定有鮑參翅肚，這其實是個美麗的誤會。從環保與國際化的角度出發，亦尊重不同民族的禁忌，避免鋪張浪費，珍稀動物已被排除在外。一般以「四菜一湯」為主（除了冷盤與甜點外）。不過，到了2000年左右，國宴標準開始嘗試「三菜一湯」的模式了。另外，盛菜的器具亦有所講究，裝涼菜的盤必須是冰的，熱菜的盤也必需要熱。

今次特朗普訪華的國宴菜單上可見，前菜是冷盤，四菜就是金湯龍蝦、香酥牛肉、北京烤鴨、香芥汁三文魚，湯則為豆湯鮮蔬。甜點有冰花水煎包、海螺酥、提拉米蘇、水果、冰淇淋。飲品為咖啡、茶。國宴上的用酒通常會選最具代表性、品質最高的國產酒，這次選的是長城首席釀酒師甄釀赤霞珠（2009 中國河北）以及張裕珍藏級霞多麗（2016 中國北京）。

國宴菜單｜國宴有什麼必備菜式？

在國宴的菜單中，魚肉和牛肉一般是不可或缺的標配。因為魚肉、牛肉在國際上的大眾接受度較高，但要求極嚴，若是海魚就必須人工剔刺，淡水魚則多選用刺少肉嫩的桂魚。

參考資料：中華人民共和國外交部、共產黨員網、中國軍網