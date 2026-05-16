特朗普訪華車隊現神秘高頂紅旗SUV 　疑搭載反無人機系統｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月15日結束為期兩日對中國的國事訪問。在特朗普訪華期間，隨行車隊中兩輛加裝了巨型車頂的中國SUV引發國際軍事專家關註。美軍事媒體《The War Zone》報道分析，其大幅加高車頂空間，可能搭載了電子戰系統、定向能量武器、衛星通訊陣列等，與近期電子戰、低空無人機風險有關。



「紅旗」豪華SUV改裝首度亮相 疑具備反無人機系統與電子戰功能

根據網傳傳播的影片顯示，這兩輛構型罕見的SUV最早於5月13日特朗普車隊行經北京前進時被目擊，並在隨後的國事訪問行程中持續列編於防護編隊內。

根據社媒傳播的影片顯示，這兩輛構型罕見的SUV最早於5月13日特朗普車隊行經北京前進時被目擊，並在隨後的國事訪問行程中持續列編於防護編隊內。（X@AYi_AInotes）

報道指出，美國特勤局（U.S. Secret Service）向《The War Zone》證實，上述改裝車輛並非其運營，但無法確定該批車輛隸屬於美國駐華大使館還是中國政府。

這兩輛高車頂SUV基於中國一汽紅旗品牌的最新世代旗艦車型進行改裝。除紅旗SUV，編隊內亦包含一輛雪佛蘭 Suburban、一輛林肯領航員（Lincoln Navigator）以及一輛福特 E系列廂型車。

其大幅加高的車頂空間可容納大型核心人物裝備，潛在功能包括電子戰係統、定向能武器、通信陣列等。（X@AYi_AInotes）

其大幅加高的車頂空間可容納大型核心人物裝備，潛在功能包括電子戰係統、定向能武器、通信陣列等。（X@AYi_AInotes）

分析指出，雖未知SUV定製車頂的用途，但其大幅加高的車頂空間可容納大型核心人物裝備，潛在功能包括電子戰係統、定向能武器、通訊陣列等。在戰術配置上，兩輛車分別部署於車隊的前端與後端，具備一定的戰略價值。

整合主動防禦與電子干擾的車輛逐步成為元首維安車隊標準

改裝後的林肯領航員車頂增加了一個尺寸小但引人注目的裝置，該裝置可能包含電子干擾於衛星通訊組件。（X@AYi_AInotes）

雪佛蘭Suburban則採用微幅加高車頂的設計，並佈滿含超高頻衛星通訊X型天線在內的多頻段天線陣列。（X@AYi_AInotes）

除了高車頂SUV，車隊中其餘改裝車輛也各有用途。例如改裝後的林肯領航員車頂增加了一個尺寸小但引人注目的裝置，該裝置可能包含電子干擾於衛星通訊組件。值得注意的是，特朗普訪華期間，中國警方部署了福特F-150皮卡，配置與其大致相同。另一輛雪佛蘭Suburban則採用微幅加高車頂的設計，並布滿含超高頻衛星通訊X型天線在內的多頻段天線陣列。

5月13日，可看到特朗普的車隊中有一輛高頂SUV，林肯領航員和雪佛蘭的車頂也從其他車輛上方探出。（GettyImages）

報道指出，鑒於近年低空無人機襲擊風險劇增，此類整合主動防禦與電子干擾的功能車，已逐步成為各國元首核心維安車隊的標準。