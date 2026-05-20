普京訪華｜人民日報：永久睦鄰友好是中俄關係最本質的特徵

應國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普京於5月19日至20日對中國進行國事訪問。這是普京第二十五次到訪中國，也是兩國元首今年以來首次面對面會晤。



5月20日，官媒《人民日報》發表評論文章稱，國際社會普遍期待，在中俄兩國元首的掌舵領航下，中俄關係繼續沿着正確軌道不斷向前發展，為維護全球戰略穩定和國際公平正義作出新的積極貢獻。



文章回望中俄關係發展歷程，指元首引領始終是兩國關係高水平發展的最大優勢和根本保障。2013年以來，習近平和普京在不同場合會面超過40次。從2014年共同簽署關於全面戰略協作夥伴關係新階段的聯合聲明，到2019年共同決定將中俄關係提升為新時代全面戰略協作夥伴關係；從2021年正式宣佈《中俄睦鄰友好合作條約》延期並賦予其新的時代內涵，到2025年共同簽署《關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》。

文章指出，在兩國元首共同擘畫、親自推動下，中俄關係日益從容自信、穩定堅韌，樹立了新型大國關係的典範，為兩國和兩國人民帶來實實在在的福祉，也為維護全球戰略穩定、完善全球治理作出重要貢獻。此訪期間，兩國元首將就雙邊關係、各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見，必將推動新時代中俄關係邁向新高度，為世界和平與發展注入正能量。

文章強調，永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏是中俄關係最本質的特徵。今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年、《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年，也是「中俄教育年」啟動之年。雙方把握中俄關係發展新的歷史契機，將進一步增強政治互信，持續深化各領域全方位合作，不斷築牢世代友好的社會與民意基礎。

文章指出，近年來，在中俄雙方共同努力下，兩國各領域合作不斷走深走實，重點領域合作多點開花，地方合作活力持續迸發，新興領域合作全面拓展，取得豐碩成果。2025年，中俄雙邊貿易額達2279億美元，連續3年突破2000億美元大關，中國連續16年保持俄第一大貿易夥伴國地位。今年前4個月，中俄雙邊貿易額達852.41億美元，同比增長19.7%。互辦主題年已經成為中俄人文交流的優良傳統，也是兩國關係發展史上的特色和亮點。今年迎來的「中俄教育年」，是兩國第十個國家級主題年，將為增進彼此民心相通、助力兩國發展振興注入新的動力。

文章續指，面對變亂交織的國際形勢，中俄關係的穩定性和確定性尤為寶貴，不僅是兩國各自發展振興的堅實保障，更為維護全球戰略穩定和完善全球治理注入寶貴的穩定性與正能量。

文章分析稱，多年來，中俄作為負責任大國和聯合國安理會常任理事國，在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊框架下密切協調和配合，為維護聯合國在國際事務中的核心作用貢獻「中俄力量」，為構建普惠包容的經濟全球化形成「中俄路徑」，為構建平等有序的世界多極化注入「中俄動能」。

普京訪華：俄羅斯總統普京2024年5月16日在中國進行國是訪問期間，跟中國國家主席習近平共同出席「中俄文化年」開幕式暨慶祝中俄建交75周年專場音樂會。（Sputnik/Alexander Ryumin/Pool via REUTERS）

文章指出，去年9月，習近平主席在「上海合作組織+」會議上鄭重提出全球治理倡議，普京總統在會議期間對中方提出的全球治理倡議給予積極評價，對這一倡議俄方也明確表示支持。今年以來，國際形勢愈發動盪。中俄開展更加密切有力的戰略協作，展現更加積極有為的大國擔當，將推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。

文章重申，當前，中俄關係處於歷史最好時期。站在新的歷史起點上，中方願同俄方一道，切實落實兩國元首達成的重要共識，繼續推動中俄關係向更深層次、更高水平發展，為促進兩國發展振興、維護國際公平正義作出更大貢獻。