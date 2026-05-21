上海餐廳2日人遭斬　日男：人生最恐怖經歷　傷者按著腹鮮血直流

撰文：盧詩文
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據上海警方通報，5月19日中午12時25分，浦東有男子在餐廳內持水果刀傷人致3傷。據日本共同社報道，日本外務省相關人士透露，3名傷者中有2人是日本人，傷勢情況未知。

5月20日，日媒引述一名在場的日本人的驚恐回憶，他稱在場的一名受害者是自己的熟人，並稱「這是我人生中最恐怖的經歷，感覺自己隨時可能被人捅一刀」

當時在餐廳的一名日本人講述了當時緊張的氣氛。（NNN影片截圖）
事發餐廳為一間位於上海浦東日料店。（網絡圖片）

曾與襲擊者僅有一門之隔

據日本富士新聞網（FNN）報道，案發地點位於上海金融區、由森大廈營運的超高層商業大樓內，樓高101層，大樓內除飯店與商業設施外，也有多家日系企業進駐。

據日媒《日本新聞網》（NNN）報道，這名日本男子是4月份時被調到上海工作，事發時他正與同事在餐廳包廂內用餐。他描述，該餐廳大概有九成的座位都坐滿了，顧客大概一半是日本人，一半是中國人。

當時在餐廳的一名日本人講述了當時緊張的氣氛。（NNN影片截圖）

中午12時左右，突然聽見巨大聲響後，才察覺外面發生攻擊事件。日男稱，犯人就停留在包廂門口前面，包廂內的客人只能死命頂住房門，防止對方闖入，「我們根本逃不出去，被困在裡面」。他回憶，透過門縫只能看到疑犯的雙腳，他看起來非常焦躁，好像一直在抖腳。

他形容凶器「看起來比水果刀大一些，但比一般菜刀小，感覺介於生魚片刀與普通菜刀之間」。

事發後，森大廈社長辻慎吾表示，「包括本公司2名員工在內，共有3人受傷。這是一起令人非常痛心的事件，對受害者表達誠摯慰問，衷心祈願他們早日康復。」

日男回憶，透過門縫只能看到嫌犯的雙腳，「只能看到他的腳，他看起來非常焦躁，好像一直在抖腳。」（NNN影片截圖）
上海餐廳有男子持刀傷人3人受傷，有消息指其中2名傷者為日本人。圖為事發現場。（橙柿互動）

日男直言：感覺自己隨時可能被人捅一刀。

之後警方趕到場將疑犯逮捕，包廂內的人才得以離開現場。該日本男子亦補充說，疑犯被逮捕時，幾乎沒有反抗。

但他走出包廂時，眼前景象令他震驚，「被刺的人坐倒在地上，壓着腹部，鮮血一直流。因為是認識的人，我真的非常震驚。」他還提到，傷者當時似乎仍有意識，「還有點頭致意的感覺，看起來還清醒。」事後，日本人驚恐回憶「這是我出生以來最恐怖的經歷，感覺自己隨時可能被人捅一刀。」

但他走出包廂時，眼前景象令他震驚，「被刺的人坐倒在地上，壓着腹部，鮮血一直流。因為是認識的人，我真的非常震驚。」（NNN）

此外，該男子亦表示「平時我根本感覺不到任何危險，和在日本時沒什麼兩樣。我不知道這是否是一起針對日本人的犯罪，所以不能妄下定論，但我意識到自己不能忽視基本的安全防範措施。我意識到自己必須牢記，我不是在日本生活。」

上海浦東警方通報稱，事發於19日中午12時25分，接報警稱世紀大道某商務樓3樓餐廳內有一男子持水果刀傷人。警方到場拘捕59歲楊姓男子，並將3名傷者送醫治療。調查期間，警方發現楊某某語言混亂、行為怪異，有精神疾病治療史。目前，案件正在進一步偵辦中。

5月20日，外交部發言人郭嘉昆表示，上海一餐廳內發生一宗精神障礙患者持刀傷人案，一名中國公民和兩名日本公民受傷，傷員已及時送醫救治，疑犯已被警方拘捕，案件正在進一步偵辦中。此案為治安個案，中方主管部門將依法處理。

郭嘉昆。（外交部）
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