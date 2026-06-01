有片｜駐菲大使：中國人不是好欺負的，欺負中國人就要有嚴重後果

中國駐菲律賓使館5月27日指，菲律賓軍隊、執法部門近來頻繁抓扣中國公民，中方就此表明立場，要求菲方依法處理案件，若並未發現中國公民違反菲法律，應盡快釋放，不得非法、逾期羈押。



在5月30日，中國駐菲律賓大使井泉在馬尼拉出席活動時表示，中國人不是好欺負的，希望所有華僑華人團結起來，一起努力維護自身安全。



5月30日，中國駐菲律賓大使井泉在馬尼拉表示，希望所有華僑華人團結起來，一起努力維護自身安全。中國人不是好欺負的。（長江新聞號）

《中國新聞網》報道，井泉指出，有一些勢力想要破壞中菲關係，想要針對中國公民，想要來欺負我們中國人。我們要堅決地、大聲地對他們說「不」。我們要讓這些人知道，中國人不是好欺負的，我們要讓他知道，欺負了中國人，就是要有嚴重的後果和結果。

井泉表示，「不能讓來這兒工作生活的僑胞，天天生活在恐懼和不安之中。我們使館會把兩國關係搞得越來越穩定，給大家創造一個良好的生活、營商環境。但是我希望我們所有華人、華僑，以及僑團，團結起來，一起努力來維護自身的安全，發揮自身的責任，維護我們在這兒的中國公民、華人華僑的合法權益。」

2026年5月18日，中國駐菲律賓大使館派員赴菲國調局看守所，對69名中國工人進行領事探視。（中國駐菲律賓大使館）

此前，5月27日，中國駐菲律賓使館發言人季凌鵬就菲執法部門近來頻頻抓扣中國公民表明立場。

季凌鵬表示，中方高度重視維護在菲中國公民的人身安全與合法權益，對菲律賓軍隊、執法部門近來頻頻抓扣中國公民表示嚴重關切。針對每一起案件，中國駐菲使領館均第一時間向菲方提出嚴正交涉，要求菲方根據《中華人民共和國和菲律賓共和國領事協定》規定，於4日內向中國駐菲使領館通報中國公民被拘留、逮捕或以任何其他方式剝奪自由的事實並說明原因；依法公正處理有關案件，切實保障涉事中國公民人身安全、合法權益和人道主義待遇；如調查發現中國公民沒有違反菲法律，應盡快釋放相關人員，不得非法、超期羈押。

64名被菲方羈押的中國公民獲釋。（中國駐菲律賓大使館）

據中國駐菲律賓大使館5月29日消息，64名被菲方羈押的中國公民於5月28日晚上獲釋，另有6名中國公民在辦理獲釋手續，使館已派員赴現場照料。