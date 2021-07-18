重慶男謀害子女後假裝悲痛撞牆大哭　前妻揭曾拒絕看孩子最後一眼

2020年11月，在重慶市錦江華府小區內，一對分別為2歲和1歲的姐弟從15樓家中墮地身亡，孩子的父親張某一度聲稱慘劇發生的原因是由於自己疏忽照顧，惟孩子的母親卻覺得疑點重重。

經過警方調查發現，張某因婚內出軌對象葉某塵無法接受其有小孩的事實，兩人經多次計劃商討，最終決定將2名幼童由窗丟出，製造意外墮樓的假象。

遇害幼童的親生母親陳美霖又透露，事發時葉某塵以割腕自殺來威脅張某，張某受刺激之下將2名幼童丟出窗外。



張某及葉某塵涉嫌故意殺人罪。（澎湃新聞）

綜合《封面新聞》及《極目新聞》等報道指，陳美霖轉述派出所偵破案件細節時，指案發時張某在跟葉某塵視像通話，葉某塵當場割腕，血都流出來了，然後張某就嚇到了，抱起一對兒女丟出窗外。

遇害幼童的親生母親陳美霖。（影片截圖）

陳美霖又指，張某在婚前和婚後表現變化巨大，二孩出生不久就提出離婚。在雙方正式離婚之前，她才知道張某與葉某塵之間有關係，而且張某還曾跟她說過，葉某塵有自殘傾向。當時她還想給張某機會，讓張某在感情上回頭，但張某卻不同意。

此外，張某的姐姐得知侄兒侄女遇害的真相後，曾發訊息給陳美霖，稱寫信去罵了被捕的張某，張某回信稱自己有悔恨之心，事發時是被愛沖昏了頭。

張某在去年作案後曾當場撞牆大哭，還用手抓爛了臉，這一幕一度讓周遭的人以為事件為意外，在經媒體報道後，更曾引得無數網友垂淚。

然而陳美霖透露，案發後2歲的姐姐當場死亡，而1歲的弟弟被送到醫院搶救。在醫院裡，當孩子快不行的時候，醫生請張某去見孩子最後一眼，但張某當時的第一反應是拒絕看孩子最後一眼。經過醫生勸解，張某才去看了孩子最後一眼。

據早前報道，2019年4月，張某在與陳美霖婚後兩年，以感情不和為由向陳美霖提出離婚，並隱瞞自己已婚有子的身份追求網友葉某塵，同年8月，張某與葉某塵成為戀人。直至2020年2月，張某與陳美霖協議離婚，雙方約定女兒由陳美霖撫養，兒子在六歲前則由張某撫養。

在得知張某有孩子時，葉某塵多次表示自己無法接受這樣的事實，若張某有小孩則不會和他繼續在一起。此後，張某、葉某塵多次商討殺害兩個小孩的辦法，並最終採用製造意外墮樓假象的方式殺死這對姐弟。目前，兩人因涉故意殺人罪被警方拘捕，案件將於7月26日庭審。