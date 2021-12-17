廣西高校逾千畢業生不知情下被開電子賬戶　農行13人違規被追責

廣西崇左幼兒師範高等專科學校（下稱崇左幼專）一千多名畢業生，早前發現莫名被開了銀行電子賬戶，開戶行均為中國農業銀行崇左江州支行，有人名下甚至多達10餘個。有受影響學生表示，自己從未到該銀行網點辦理過開電子賬戶服務，懷疑自己的個人信息被洩露。據農行廣西分行周四（16日）通報指，經調查，事件是該行轄屬崇左江州支行營業室違規操作所致，向學校師生誠懇認錯、鄭重道歉。



廣西崇左幼兒師範高等專科學校一千多名畢業生受影響。（資料圖片）

據通報，去年6月24日，江州支行營業室批量開立12536戶Ⅱ、Ⅲ類電子賬戶，涉及1457名學生。開戶所用信息為江州支行向學校提供代收學費服務時獲得，江州支行營業室超範圍使用，違規開立賬戶。崇左分行和江州支行存在嚴重違規、管理不力問題。

對此，該行按照《中國農業銀行員工違規行為處理辦法》，對13名涉及管理、經營、操作層面的責任人進行了免職、記過等追責，當中免去崇左分行行長職務；給予時任崇左分行分管副行長記過處分；給予時任崇左江州支行行長降級處分；給予現任崇左江州支行行長記過處分；給予時任崇左江州支行分管副行長和行長助理撤職處分；給予時任崇左江州支行營業室主任和內勤行長留用察看處分；其餘5人根據違規情形給予相應的紀律處分。

該行指，已全面排查上述開立的沒有激活的Ⅱ、Ⅲ類電子賬戶，一些客戶擔心的資金劃轉交易和信用記錄不良情況不會發生；又指對未經客戶同意開立的Ⅱ類和Ⅲ類賬戶已採取緊急銷戶處理。該行承諾將認真汲取本次事件教訓，採取更為積極有效的措施維護客戶合法權益、保障客戶信息安全。

據早前報道，崇左幼專2020屆畢業生群中的不少學生檢查發現銀行卡名下突然多出了不少Ⅱ、Ⅲ類電子賬戶，其中甄女士表示，自己賬戶中多出了共計7個該類賬戶，辦理時間均為今年6月24日，恰好是6月30日畢業的前夕。另一名賈女士亦稱賬戶是在同一時間被辦理的，都是電子賬戶，沒有實體卡。二人所持實體農行卡的開戶行均非上述支行，且本人都對被辦電子賬戶一事毫不知情。

本月10日晚，崇左幼專發布聲明，稱學校沒有通過任何渠道洩露學生的身份信息，沒有代理學生開設銀行賬戶或辦理一類、二類、三類卡賬戶的業務。