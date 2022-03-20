內地去年結婚登記創36年新低　「我願意」跌破800萬對

內地結婚人數減少，平均婚齡上升，單身群體擴大，出生人口持續下降。近日，民政部發布婚姻統計數據顯示，去年登記結婚的新人有763.6萬對，跌破800萬大關，創36年來新低，僅為2013年最高峰的56.6％。廣東和河南去年登記最多，均為59.1萬對。



近日，內地民政部發布的季報婚姻統計數據顯示，內地2021年登記結婚的新人有763.6萬對，跌破800萬大關。去年是繼2019年跌破1000萬對、2020年跌破900萬對大關後， 再度跌破大關，創36年來新低，僅為2013年最高峰的56.6％。而廣東和河南去年登記結婚的新人最多，均為59.1萬對。

2021年內地有763.6萬對新人登記結婚。（視覺中國）

結婚登記人數創新低，廣東省人口發展研究院院長董玉整分析，近年內地初婚年齡大幅推遲，其中因為高等教育普及， 更多年輕人選擇獨立生活。在城鎮化下，許多年輕人到了大城市後，生活成本和壓力增加、就業和工作壓力沉重，所以也不敢輕易結婚。

董玉整說，還因為婚姻觀和婚育行為的累積效應；年輕人主體意識提高， 更傾向自己選擇婚姻。家人更難影響年輕人的婚姻選擇，不少人擇偶標準和婚姻期望也更高，甚至有人寧願單身、獨身，也不願將就。

2021年，廣東和河南均以59.1萬對新人結婚，並列全國第一。（視覺中國）

賀丹、張許穎、莊亞兒等學者的研究《2006～2016年中國生育狀況報告——基於2017年全國生育狀況抽樣調查數據分析》顯示，女性初婚年齡從2006年的23.6歲上升到2016年的26.3歲，10年間上升了2.7歲。

內地省份中，十省登記結婚的新人過30萬對，分別是河南、廣東、四川、江蘇、山東、安徽、河北、湖北、湖南、雲南。其中河南、廣東和四川均超過50對萬對，廣東和河南均為59.1萬對，並列第一。