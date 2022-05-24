本田廣告被指抄襲　製作商稱經歷相似無法避免　本尊：把人生還我

近日，內地廣告界接連爆出抄襲事件。繼奧迪汽車廣告被指抄襲後，本田（Honda）汽車廣告同樣被指抄襲。廣告製作商一度否認，最終在昨日（23日）公開道歉，下架廣告。



被指抄襲的本田廣告片《我和明月村的故事：是UR-V的陪伴，讓熱愛不負期待》，由本田在內地合資廠東風本田推出，內容是以一名年輕女性企業家的創業故事為核心，並指自己成立了「草木染工作室」，然後以唯美的敘事手法，將鏡頭帶到要銷售的本田汽車。

然而，成都「遠家」品牌創始人寧遠22日公開質疑，這部廣告片中為女主角描述的創業故事，完全盜用了她的人生經歷。而整部廣告片的拍攝地點，更是在未經允許下，在「遠家」旗下的飯店「明月遠家」拍攝。而女主角口述的台詞，都是來自她的著作及微博發文。

此外，女主角在片中提到，自己創辦了「草木染工作室」。但寧遠表示早在2015年1月，就在「明月遠家」所在地明月村成立了「草木染工坊」。

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寧遠今日發文《我感覺我的人生被偷走了》說：「本田公司：既然你們已經在東風本田官方公眾號下架了該視頻，那大大方方站出來，把我的人生還給我，道個歉，很難嗎？」

製作廣告的「汽湃」工作室一度聲稱，廣告內容純屬虛構，「包括畫面和文案都是原創，絕對沒有抄襲」。而其鍾姓負責人更宣稱，「人物是虛構的，所以也不存在抄襲的問題」。

至於廣告女主角與寧遠的創業經歷幾乎完全一致，這名鍾姓負責人宣稱，女主人翁的經歷「可能和有些人的經歷是很相似，這是『完全無法避免的』」。

本田廣告拍攝場地取自於寧遠的草木染工作室。（微博@寧遠寧不遠）

至於「汽湃」則在22日下午刪除了這部廣告片，並在昨日（23日）上午由「汽湃」所屬的成都汽湃智信文化傳播公司發表聲明公開道歉，指攝製組對拍攝前後未告知寧遠及其團隊為商業拍攝，且所拍攝內容與寧遠女士經歷雷同，向寧遠及其團隊致歉。

東風本田表示，目前公司還在內部確認情況，未有回應。

寧遠今日發文表示，不能認同該道歉信對此事的「所拍內容與寧遠女士經歷雷同」定義。她認為，這就是盜竊了自己的人生故事，是一個人跑到其家裏說自己是這個家的主人，不相信經歷可以剪輯、文案可以複製、空間可以佔用、人生可以盜取。

她指，目前已委託兩位律師，通過法律手段維權。

律師：本田汽車廣告疑似侵權

內地媒體《紅星新聞》報道，四川英濟律師事務所高級合夥人陳逢逢律師針對本田汽車分析，廣告如果不能舉證自己是原創，而廣告內容又與寧遠實際經歷實質性近似，廣告方又具有通過網絡接觸的可能（網絡上有寧遠創業經歷的文章），則可以認定為侵權。

律師認為，廣告內容與寧遠的經歷相似，而且拍攝場地取自於的草木染工作室，同時廣告用於商業宣傳，卻未經寧遠同意，不僅涉嫌違反了廣告法、消費者權益保護法以及反不正當競爭法中相關虛假宣傳的規定，構成虛假宣傳，侵害了消費者的合法權益，而且涉嫌違反了《民法典》的相關規定，侵犯了寧遠女士的合法權益。

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事件引發輿論後，網友紛紛指責廣告商抄襲的痕跡太過明顯。

北京作家王愷在微博發文批評中國廣告界，「奧迪，本田的廣告集體翻車，突然明白一個事情，是廣告行業伴隨著媒體的消亡，也迅速衰亡了。過去廣告，公關都是與媒體共生的，媒體衰落了，這些行業也就衰落了，大批人員離職出走，變成了只有糟糕的人還在混，怎麼混？抄襲。但大品牌啊還在尋找創意，只能接著找廣告公司，而沒有尋找到那些有尊嚴的，過去的精英從業者，於是，就是一個個的連鎖崩塌。」

內地廣告專家曾稱：港台廣告遠遠落後於內地

（新華社）

奧美大中華區董事長宋秩銘去年接受內地媒體《觀察者網》訪問時也表示，「台灣和香港這三十年來的成長和大陸比，不管是規模上還是衝擊力上都差別太大了」，並指大灣區會是奧美中國下一階段成長的來源。」。