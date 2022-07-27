北大教授建議取消商品房預售制度　官媒稱：現時不一定適合

內地「爛尾樓」業主集體停繳貸款風暴持續，北京大學國家發展研究院院長姚洋7月27日撰文指出，同意取消預售制。但他指出，預售制不能簡單地取消，要滿足兩個條件，第一個條件就是要認真對待房地產企業的融資需求；第二個條件是應該給房地產企業和銀行一定的時間來適應，讓銀行和房地產業者配合，而非用國家的強力政策推動。



內地官媒《經濟日報》26日則發文指出，在商品房市場出現一定下行趨勢時，不一定是取消預售制好的時間窗口。應進一步優化商品房預售資金監管，特別是對可能造成「爛尾樓」等風險的預售資金監管漏洞應堅決堵住，讓預售資金監管制度更好發揮正面效應。



姚洋指出，7月10日以來，全國多地停工樓盤「強制停貸」的現象，將「商品房預售制度」爭議再次推到公眾面前。1994年，中國發布《城市商品房預售管理辦法》，允許開發商將「正在建設中的房屋預先出售承購人」，至此商品房預售制度助長長達三十年的地產黃金週期。

在此期間，預售制度帶來過高的金融風險，不利於保護購房者權益等弊端也引起大家討論。姚洋指出，他的觀點是同意取消預售制，但他認為，這項制度安全退出市場要有充分的評估。第一個條件就是要認真對待房地產企業的融資需求，房地產企業需要有充足的流動資金，當預售資金沒有了，那流動資金只能從銀行來。

第二點是時間。姚洋認為，取消預售制不應該一蹴而就，更不能以國家的強力政策，比如說「三條紅線」來卡，而是應該給房地產企業和銀行一定的時間來適應，這個時間可能需要三年甚至更長的時間，銀行和房地產企業要配合起來才能做到。（延伸閱讀：內地房地產行業持續低迷 北大學者建議調整「三條紅線」政策）

內地近期有呼聲要取消商品房預售制度。（資料圖片）

姚洋提到，世界大多數國家很少有預售的房子，「預售制是我們國家金融系統工作不暢造成的，也就是說房地產企業為了拿到流動資金，只好用預售的房款做流動資金，面對現在的經濟狀況，我們要不斷推進金融改革。」

他提到，取消預售制實際上就是要降低開發商的財務槓桿，消除開發商瘋狂拿地、過度擴張的動能，促進房地產業的理性回歸。

姚洋強調，如果我們的監管部門和銀行沒有意識到房地產行業必須要有充足流動資金這個特點，那預售制度就不太可能取消。他提到，取消預售制是一件很大的改革，需要監管部門轉變對銀行借貸的想法。

他指出，內地現在的監管部門對於銀行借貸可能會「一管就死，一放就亂」。監管部門要充分認識到房地產行業是一個重資產行業，流動資金的需求量非常大，房地產企業去銀行貸款是一件再正常不過的事情，有了這個認知後，才能夠推動取消預售制。

姚洋認為要取消商品房預售制度，需要滿足兩個條件。（資料圖片）

《經濟日報》則稱，過去20年，商品房預售制推動了中國房地產市場快速發展。當前中國商品房預售制的許多問題出現在監管方面，問題出現在地方有關部門和負有監督管理職責的單位，或是沒有嚴格按照相關制度執行監管，或是執行不到位。預售資金被挪用的情況也並不鮮見。

文中強調，在商品房市場出現一定下行趨勢時，不一定是取消預售制好的時間窗口。應進一步優化商品房預售資金監管，特別是對可能造成「爛尾樓」等風險的預售資金監管漏洞應堅決堵住，讓預售資金監管制度更好發揮正面效應。