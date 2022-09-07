受賄1.7億元　廣西貴港市委原書記李新元被判死緩

貴港市委原書記、自治區農業農村廳原廳長李新元，因受賄罪罪成被判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。



廣西壯族自治區南寧市中級人民法院一審公開宣判。經審理查明，2003年至2021年，李新元利用擔任欽州市委副書記、市長，貴港市委書記等職務上的便利以及職權和地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目承攬、土地開發、工作調動等事項上提供幫助，並收受他人財物，共計折合1.7億餘元（人民幣，下同）。

李新元受賄罪罪成，被判處死緩。（南寧中院）

南寧市中級人民法院認為，李新元身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，以及利用職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員的職務行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物數額特別巨大，其行為已構成受賄罪。

李新元具有索賄情節，依法應當從重處罰。鑑於其到案後，主動交代辦案機關未掌握的大部分受賄犯罪事實，具有坦白情節，認罪態度較好，退出大部分贓款贓物，可從輕處罰，遂作出以上判決。

李新元長期在廣西任職，曾在多個地市當領導，曾任梧州市委常委、常務副市長，欽州市委副書記、市長，貴港市長，貴港市委書記。去年2月3日，李新元獲任自治區農業農村廳黨組書記，履新僅41天，於3月16日被查。