栗戰書談俄烏戰爭稱「中方給予策應支持」：俄反擊維護國家利益

國家主席習近平將與俄羅斯總統普京會晤前夕，全國人大常委會委員長栗戰書訪俄時特別提到中方「從不同方面給予策應」的畫面被曝光，引發熱議。對於栗戰書的相關談話，中國官方截至目前並未作出回應。



俄羅斯入侵烏克蘭後，中國表態始終保持中立。但栗戰書日前會晤俄羅斯國家杜馬（俄羅斯下議院）領袖後，影像畫面被曝光引發議論。

栗戰書表示，「就像現在的烏克蘭問題，美國和北約直接逼到俄羅斯的家門口，涉及到俄羅斯的國家安全和人民的生命安全，在這種情況下，俄羅斯採取認為應當採取的措施，中方表示理解，而且從不同的方面給予『策應』」。

他接著提到，「我認為，可以說是俄羅斯被逼到了牆角，在這種情況下，俄羅斯是為了維護國家的核心利益，而採取的一次反擊」。

栗戰書談話中提到，中方「從不同方面給予策應」的「策應」二字引發議論，「策應」二字在《重編國語辭典修訂本》的釋義是「兩軍相呼應，協同作戰。」，令外界熱議中方是否表態支持俄羅斯入侵烏克蘭。

全國人大常委會委員長栗戰書和國家杜馬主席沃洛金。（國家杜馬）

《新華社》報道栗戰書會晤俄羅斯國家杜馬領袖的行程時沒有提到烏克蘭，僅稱中國全國人大願繼續深化與俄國家杜馬、聯邦委員會的交流合作，感謝俄方「在台灣問題上給予中方的堅定支持」，杜馬領袖譴責美國眾議院議長佩洛西「竄訪中國台灣地區」。

中國官方目前並未回應栗戰書的相關談話。曾任中共十三大中央委員、前中共總書記趙紫陽政治秘書的鮑彤在Twitter上評論說，「栗戰書，要麼說了習主席叫他說的話，要麼說了習主席沒有叫他說的話，二者必居其一」。

全國人大常委會委員長栗戰書。（國家杜馬）

台灣政治大學俄羅斯所助理教授許菁芸曾4月在台灣陸委會網站《大陸與兩岸情勢簡報》發表《中共對俄烏情勢之立場及中俄關係觀察》提到，在俄羅斯對烏克蘭採取「特別軍事行動」事件中，中共的官方態度一直自稱「中立」：一方面，中共拒絕譴責俄羅斯，甚至至今用「衝突」形容這次俄羅斯的侵略戰爭，另一方面，中共又企圖在國際社會營造烏克蘭戰爭中「不選邊」的印象。

因此，中共的外交態度採取四不政策，即「不譴責俄羅斯」、「不選邊站」、「不參與西方制裁」，與「不承認烏克蘭東部兩個獨立州」；另外，中共外交部則在不同面向上採取不同作為，既有「消極的不作為」，也有「積極的作為」。

全國人大常委會委員長栗戰書和國家杜馬主席沃洛金。（國家杜馬）

許菁芸提到，「消極的不作為」意味中國不會與西方一同制裁俄羅斯，附和俄方用歷史因素替俄方模糊侵略的定義，並稱俄羅斯是基於「安全考量」合理地「關切」烏克蘭。

「積極的作為」分兩大主軸，一是中國「反對美國制裁俄國」，對於美國的制裁行動窮追猛打，二是「以和平為目的解決俄烏衝突」，一方面堅守一貫的「和平共處五項原則」、強調烏克蘭主權獨立，國家間應互不侵犯，另一方面強調歐洲安全機制，強調各國應用對話、談判與協商的方式解決一切爭端，摒棄冷戰時霸權以意識形態相對抗的思維。

許菁芸表示，中共「二十大」即將來臨，在權力與秩序重建的時刻，更關乎習近平掌政的延續，中國不願在國際增加新變數；她表示，「與烏為敵相當於與西方為敵，將會加深民主與威權陣營的對立。」