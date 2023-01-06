疫情下的不平等　星媒：輝瑞一藥難求，卻成為有錢人的禮品

聲勢浩大的中國抗疫物資搶購潮中，最初斷貨的退燒藥、抗原檢測劑（快測）已陸續補貨，但被當作「特效藥」的輝瑞口服藥Paxlovid（內地稱奈瑪特韋片、利托那韋片）依然是「一藥難求」，價格水漲船高，甚至在疫情下成為比茅台更受歡迎的禮品。



英媒上周報導，由於Paxlovid在公立醫院要麼缺貨，要麼僅供重症患者使用，一些官員和企業家等菁英階層人士便以高價搶購大量庫存藥品，以保護自己和家人。

報道引述北京一家醫院的領導說，有相當多的藥最終被健康人購買了，並形容「Paxlovid比茅台吸引人」。一名北京的企業家也透露，他收到了兩盒朋友贈送的Paxlovid，不過他並不打算留下這些藥品，而是打算把它「作為禮物」，送給更需要這種藥物的人。

輝瑞（Pfizer）研發的新冠口服藥物Paxlovid。（視覺中國）

報道稱，Paxlovid在一些高端私立醫院的售價高達每盒8300元（人民幣，下同），而在中國的黑市交易中，Paxlovid已經被炒至上萬元，甚至最高5萬元的「天價」，但依然供不應求。

Paxlovid在一些高端私立醫院的售價高達每盒8300元（人民幣，下同），而在中國的黑市交易中，Paxlovid已經被炒至萬元，甚至最高5萬元的「天價」，但依然供不應求。（路透社檔案照）輝瑞Paxlovid炒至1.6萬元 假印度仿製藥流通 華大基因CEO痛批

是誰在買Paxlovid？

到底是誰在買Paxlovid，又是誰把價格炒得如此離譜？這是很多人的疑問。中國自媒體「每日人物社」2022年12月28日的報導介紹，奔波於各個管道和平臺求購藥品的人，大多都是為了家中年長親屬。他們之中，有親人已經染疫，醫院推薦用藥卻開不出來的人；也有身在他鄉未雨綢繆，想為家中有基礎病的長輩提前備藥的人；甚至還有不遠萬里，從異國他鄉把藥品帶回中國的人。

有些人跑了很多家醫院，有些人動用身邊大量的人脈尋找藥品貨源，還有人轉向仿製藥和黑市，希望能用錢買一些安心。報導也指出，有能力找到藥，並能接受Paxlovid上千乃至上萬元價格的人，大多是中產階層。

2022年12月27日，泉州，藥房職員將退燒藥貼在紙板放在店外，供有需要的人在夜間關店後自取。（cnsphoto via 路透社）

儘管中國官方和醫學專家再三科普，Paxlovid並不是真正的「特效藥」，也不適用於絕大多數病人，但在疫情肆虐，人人自危的環境下，很多人依然抱著「多一種藥就多一份保險、多一分安心」的心態在求購這個藥物。

除了為自己和家人購藥、囤藥，有人也以高價購買Paxlovid作為禮物。在社交媒體微博上，部分「藥販子」打出了「希望你過年都可以拿著這個（特效藥）送禮」的宣傳。有網民套用曾經風靡一時的保健品廣告，以「今年過節不收禮，收禮只收Paxlovid」，諷刺Paxlovid成為「送禮佳品」。

無錫的藥商在微博寫道，「希望你過年都可以拿著這個（Paxlovid特效藥）送禮」的宣傳」。（微博截取）

有些人在祈求Paxlovid救親人一命，有些人則在用它做人情禮物。疫情海嘯下，處方藥變成特殊階層中人際關係的潤滑劑和利益交換的載體，實在有些荒誕。而面對疫情，普通民眾和菁英們的區別，又僅在這一盒藥上嗎？

當必須品成為奢侈品

這不免讓人想起2022年初上海封城期間，奢侈品牌爭相給客戶訂餐、送菜的現象。

在當時的上海，由於物資保障沒有做到位，新鮮的蔬菜和食材成為緊缺品，更遑論熱騰騰的外賣大餐或精緻的下午茶了。

於是，略顯魔幻的場景出現了：新鮮蔬果被套上印有品牌標誌的精緻包裝，名牌包裝盒裡裝上了菜品和糕點，奢侈品導購成了體貼的訂餐員……而收到這些食材食物的人，也在以往充斥著名牌包包和精緻生活的朋友圈和微博帳號上，開心地曬出了照片。

2022年初上海封城期間，出現了奢侈品牌爭相給客戶訂餐、送菜的現象：

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有人調侃，這是疫情面前人人平等，有錢人也會為收到蔬菜高興，而更多的人看到的卻是疫情之下的階層差異：面對同樣的封城，我在零點拼命搶菜，你卻在悠閒地喝著下午茶。

疫情面前人人平等？

不論是奢侈品商家贈送精品食物，還是Paxlovid成了送禮佳品的新聞，都引來網民對特殊群體「擠佔資源」的批評，以及「何不食肉糜」的聲討。

而除了網民口中「在國內擠佔資源」的人之外，還有一些有資源和經濟條件者則「潤」出國躲避疫情。例如，截至2022年9月底，僅在2022財年花費10萬到幾十萬元辦理「泰國菁英簽證」（Thai Elite Visa）的中國人就達到了3100多人，比上一財年的1000多人高出近兩倍。更有代理機構直白地打出「您知道嗎？在COVID-19疫情期間，可以使用泰國菁英簽證前往泰國」的廣告。

泰國早在2003年就推出這項被暱稱為「菁英簽證」的居留簽證計劃，目的是吸引高收入的外國人士長期居住在泰國，2020年首次將此簽證與房地產相結合。（iStock / GettyImages）

面對疫情，菁英階層並非沒有恐懼心理，否則也不會出現送藥、「潤」出國等行為。但疫情面前，並不是人人平等。相比絕大多數普通人，菁英們掌握更多資源，有更好的條件，也有更多選擇，能更從容地應對疫情。

這種從容與普通人的焦慮與慌亂形成鮮明對比，讓疫情下收著昂貴的藥物禮品、封城中喝著精緻下午茶的菁英們顯得尤為刺眼。面對防疫急轉、大量感染帶來的恐慌，無法從容應對的普通人還是占了絕大多數，他們沒有資源和特權，還得依賴更合理的制度和更公平的資源配置，才能緩解疫情下的恐慌與無助。

本文獲《聯合早報》授權轉載

