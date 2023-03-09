兩會｜兩年前提「與病毒共存」遭批　張文宏首回應：非常好的現象

全國政協委員、國家傳染病醫學中心主任、華山醫院感染科主任張文宏早在2021年提出「與病毒共存」，當時受到不少批評。近日張文宏在兩會期間接受媒體採訪時首度回應相關批評，表示質疑是一個非常好的現象，又指「有質疑有討論才會有發展，但是最終我們希望大家能夠達成一個共識」。



全國政協委員、國家傳染病醫學中心主任、華山醫院感染科主任張文宏。（資料圖片）

張文宏7日表示，在2021年的時候，「我們都看出來，病毒長期是要與它共存，但是短期內我們是不是馬上決定與病毒共存？還需要很多的條件，疫苗是不是有效，是不是有非常好的藥物，如果這些都沒有準備好，我們就要決定，看病毒的毒力是不是降到很低的水平」。

張文宏稱，所有的人只要說話就有人質疑，這一點在全世界都是一樣的。哪怕是美國，福奇也是很有名的專家，在當地受到的質疑都很多，質疑是一個非常好的現象。

張文宏說：「所以我一直都認為，這種質疑是沒甚麼問題的，因為所有的問題都會有質疑，有質疑有討論才會有發展，但是最終我們希望大家能夠達成一個共識。」

關於內地疫情，張文宏表示，經過一輪疫情的廣泛流行以後，民眾又充分接種了疫苗，後面的一波疫情一直會有，但是不再會造成大挑戰。