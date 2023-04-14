​Dior｢瞇瞇眼｣廣告再陷種族歧視風波　環時：網民批評絕非玻璃心

法國奢侈品牌Dior日前發布的彩妝廣告中，一名亞裔模特用兩隻手指將眼角拉起，其動作被指是歧視亞裔的「瞇瞇眼」。而品牌方面則悄悄刪除具有爭議的照片，未作出任何解釋和說明。對此，官媒《環球時報》周四（13日）發表評論文章指，Dior的姿態是相當愚蠢、怯懦和失敗的。



亞裔模特用兩隻手指將眼角拉起，其動作被指是歧視亞裔的「瞇瞇眼」。（IG@Dior）

文章指，在種族歧視上，Dior已是「慣犯」了。它此前因展出「瞇瞇眼」、眼神詭異邪魅的亞洲女性等照片而多次陷入風波，事情還未過幾年又拍攝發布了「拉眼角」照片，「當類似的事情反覆發生，它就不能再說是『無心之失』或者『低級錯誤』了。」

文章表示，迄今為止，公眾不僅看不到這間奢侈品公司有任何吸取教訓、學會尊重的跡象，它反而似乎在變本加厲。「拉眼角」作為一個刻意擺出的動作，顯然更具有主觀惡意，冒犯和傷害的不僅僅是中國人，還有所有亞洲人以及生活在西方社會的亞裔群體。

文章稱，網民對Dior的批評是完全正當的，絕非「玻璃心」或者過度敏感。實際上，「拉眼角」是美歐社會非常熟悉的一個手勢，它在西方文化中代表著對亞洲、尤其是中日韓三國東亞人種長相的模仿和嘲笑，被廣泛批評為種族歧視。有美國專欄作家寫道，「對於種族歧視者來說，模仿眼睛的形狀，是為了譏諷亞洲人是『外人』，甚至是『醜陋』。」

文章又舉例此前社會中因「拉眼角」引發的風波及處理方法。2017年，哥倫比亞足球運動員卡爾多納對韓國球員「拉眼角」，在韓國引發軒然大波，最後卡爾多納被禁賽5場，他和哥倫比亞足協公開向韓國隊作出正式道歉；2018年，兩名美國電視主持人因同樣動作被無限期停職，其所屬電視台和當事人均公開道歉；2019年，巴林國腳巴克爾向香港球迷「拉眼角」，國際足聯開出重磅罰單，對其禁賽10場，並處以2.3萬英鎊罰款；2021年的世界女排聯賽上，一名塞爾維亞選手對泰國運動員「拉眼角」，被禁賽兩場、罰款2萬瑞士法郎，同時發表道歉信。

文章強調，包括中國在內的東亞地區是Dior公司全球營收的最大來源，如果Dior真的尊重亞洲市場，就應當有最基本的尊重和謙遜，而不是用「裝不知道」來敷衍一次又一次的「公關危機」。這種姿態只會暴露出它劣質的一道道瘢痕，最終給其聲譽造成難以挽回的創傷。

文章最後指，就「拉眼角」風波而言，希望Dior公司能正視錯誤，對亞洲社會進行誠懇的道歉和回應，並就如何防止未來出現同樣問題作出清晰說明。Dior公司應當清楚的是，如果它真的愛惜自己的羽毛，那麼當它彎下腰的那一刻，才是它重獲信任的起點。