中國人才吸引力10強城市：「北上深廣」穩坐前4　西部僅1城上榜

在香港推出「高才通」計劃之前，內地各大城市之間對人才的明爭暗奪已持續多年。作為「富國之本、興邦大計」，《中國經濟周刊》公布「中國人才吸引力10強城市」，北上深廣依舊遙遙領先。



《中國經濟周刊》根據澤平宏觀和智聯招聘5月10日發布的數據梳理髮現，2021年中國人才吸引力10強城市分別是：北京、上海、深圳、廣州、杭州、成都、蘇州、南京、武漢和長沙。

從地區來看，得益於雄厚的經濟基礎和較高的戰略定位，東部城市人才持續集聚，共有7座上榜，中部有武漢和長沙上榜，西部城市則僅有成都榜上有名。

2021年最具人才吸引力城市10強▼

2021年最具人才吸引力城市10強

北京收入全國第一 大力度制定人才引進政策

澤平宏觀研究顯示，北京因嚴控人口、疏解產業，人才淨流入佔比逐年下降，直至2020年有所回升，2021年繼續創新高，主要原因是收入水平最高，且2021年人才引進政策放寬。

北京國貿CBD區（視覺中國）

2021年北京人均年收入258648元，排名全國大中城市中排名第一位。人才引進政策方面，2021年北京市人社局發佈《北京市引進畢業生管理辦法》，放寬年齡和門檻，不佔引進指標的高校畢業生範圍增加，出了「北清」兩所大學外，復旦、上海交通、浙大等大學的畢業生符合條件者也可直接落戶北京。

北京人才流向上海 廣州人才流向深圳

上海人才吸引力位居第二位。澤平宏觀研究顯示，上海2021年人才淨流入佔比重回榜首且創近五年新高，主因上海新經濟促進政策初見成效且落戶政策放寬；此外，2021年上海代替天津，成為北京人才流出第一目標城市，人才從北京淨流向上海。

上海陸家嘴。（視覺中國）

排在第三位的深圳，近兩年才集聚明顯，主要原因是經濟發展速度快、創新發展水平高，但由於人口承載力有限，最近亦開始控制人口有序增長。

位居第四位的廣州和深圳互為人才外流目標城市的第1位，人才從廣州淨流向深圳。廣州2017-2021年人才淨流入且持續穩定增長，主要原因是廣州經濟發展速度快、生活成本在一線城市中最低。

杭州、成都、蘇州、南京等二線城市，亦在利用電商新產業、地緣等方面的自身優勢，加速吸引人才。