傳內地最大生活資訊網58同城裁員超30%　前員工：一直在「優化」

據內媒《紅星新聞》報道，近日，多名認證為「58同城員工」的用戶在職業社群軟體發文稱公司正進行裁員，比例超過30%。



報道稱，作為內地最大的生活資訊網站，58同城此輪裁員比例高達30%-50%，涉及各條業務線，賠償為N+1。有用戶表示，自己所在的TEG（技術工程事業群）裁員達40%，LBG（本地服務事業群）、HRG（人力資源及職業教育事業群）亦受影響。

5月18日，有58同城前員工受訪時表示，她於2017年入職，自2021年起，因降職降薪、公司啟用末位淘汰制等原因，最終於2022年被辭退。另有一位58同城旗下HBG房產事業群某部門前員工表示，確有其他業務線的員工陸續被裁員。

另據《時代周報》5月19日報道，一位58同城技術崗員工稱，其部門裁員50%，其所在的組裁員60%，「幾乎沒有部門不裁員」。這名員工還表示，此次大規模裁員是因為公司效益不好，目前已有部分員工在協商解除勞動合同上簽字。

2022年10月，曾有消息稱同年9月底，58集團旗下HBG房產事業群開啟新一輪裁員，涉及北京、上海等地，裁員比例超過20%。對此，58集團方面指消息不實。

網傳內地最大生活資訊網58同城裁員比例超30%，或逾萬人將失業。（圖 / vcg）

公開資料顯示，58同城成立於2005年12月，總部設在北京，在全國共擁有27家直銷分公司。作為生活服務平台，目前58同城旗下業務覆蓋招聘、房產、汽車等業務服務。2013年10月，創始人姚勁波帶領公司正式於美國紐交所掛牌上市。2015年，58同城投資併購的企業多達14家，包括安居客、中華英才網，並於當年11月合併趕集網。2020年9月，58同城宣布完成私有化併購，正式從紐交所退市。