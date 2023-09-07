華為Mate 60 Pro在港無販售一機難求？旺角商家稱炒至一部近萬元

華為新型旗艦手機Mate 60 Pro銷售火爆，在香港更是出現「一機難求」的現象。有媒體報道，上述手機在香港炒至一部近萬港元。



據《香港中通社》9月6日報道，在旺角先達廣場和深水埗福仁商場，有商家透露，一部12GB RAM配512GB儲存版本的華為Mate 60 Pro現貨價格，最高要價9870元（港元，下同）。將中國大陸官方售價6999元人民幣折合成港元計算，約7515元，溢價超過2000元。

華為新型旗艦手機Mate 60 Pro銷售火爆：

也有商家稱，水貨9170元，下午給訂金，當晚可拿貨。另有些商家表示，預定價8800元，次日可拿貨。在旺角和深水埗多家商戶稱，最低預訂價格是8300元，次日可拿貨。

旺角先達廣場商家透露，現在華為Mate 60 Pro現貨價格，最高要價9870元。（資料圖片）

據商家介紹，購買華為Mate 60 Pro的客戶，老中青都有，老人家比較多，因為時隔三年再出5G手機，多數買來換掉舊手機。

目前華為新機尚未在香港開售

華為目前在香港設有一家體驗店。體驗店工作人員表示，該款手機目前還未在香港發售，也不知道發售時間。

華為的Mate 60 Pro手機掀起搶購潮：

據華為介紹，華為Mate 60 Pro是全球首款支持衛星通話的大眾智慧手機，即使在沒有地面網路信號的情況下，也可以撥打接聽衛星電話，同時首發第二代昆侖玻璃。

有業內人士早前向媒體表示，通過拆機和測試發現，Mate 60 Pro搭載的晶片為麒麟9000S，網路速率已經達到5G水準。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

