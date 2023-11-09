中國首個繆子源將在東莞啟建　預計5年9個月內完成建設

位於東莞的中國散裂中子源將啟動建設中國首個繆子源實驗站，目前已經完成初步設計，預計5年9個月內完成建設。11月4日至6日，中國散裂中子源繆子源實驗站（MELODY）第一屆繆子應用研討會在東莞召開，來自全球的知名專家進行了深入研討。



英國散裂中子源、瑞士保羅謝爾研究所、日本質子加速器研究中心、加拿大加速器中心、日本大阪大學、香港大學、中國科學院物理研究所、中國科學院近代物理研究所、北京大學、中國科學技術大學、上海交通大學、復旦大學等19個單位的70餘位專家代表參會。

繆子是粒子物理標準模型中基本粒子中的一種。繆子易產生且性質獨特，高性能的繆子源是國際上綜合性科學研究的重要實驗平台。

會上，國內外專家圍繞繆子相關的粒子物理研究、繆子源裝置進展、繆子自旋轉動/馳豫/共振技術研究及多學科應用研究等專題進行了交流，還圍繞在MELODY上可開展的基礎研究、應用研究和試驗發展等展開討論，為MELODY的設計、建設、運行提供指導和建議。

「有了國家基金的支持，東莞將建起中國第一個、國際第五個繆子源裝置，這對全球的繆子研究具有非常重要的意義。」作為業內權威專家，日本大阪大學教授、中國科學技術大學客座教授久野良孝期待MELODY在國際繆子學科研究中作出更大的貢獻。

記者了解到，我國過去因為缺少繆子源所依賴的高功率質子加速器，沒有條件建設繆子源，利用繆子束作為實驗平台或探針的很多研究工作無法在國內開展。隨着中國散裂中子源二期工程進入籌建階段，繆子源（MELODY）被明確納入建設內容。

作為中國散裂中子源二期工程中的重要組成部分，MELODY建成後，將在凝聚態物理、磁性材料、新能源材料、超導材料等領域發揮重要作用。作為中國首個繆子源，MELODY的建設將為我國提供一個新的粒子源研究平台，助力大灣區綜合性國家科學中心建設。

今年以來，MELODY已經完成初步設計，預計5年9個月內完成建設。屆時，作為中國散裂中子源中子散射平台的重要補充組成部分，該實驗站將開展物質磁性和動力學研究，繆子原子X射線元素分析和成像、繆束成像、繆束輻照效應等也能更快地開展。中國科學院高能物理研究所特聘青年研究員鮑煜介紹，繆子源裝置將發展更多技術，建設成高水平科研平台，並為多學科應用提供強有力的研究手段。

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