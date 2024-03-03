北大學子弒母｜死刑覆核裁定：吳謝宇對自身行為有辨認及控制能力

1月31日，弒母藏屍後逃亡的北京大學高材生吳謝宇被執行死刑。澎湃新聞3月2日報道，經權威渠道取得最高人民法院死刑覆核裁定書，其中對案件引發的兩大輿論焦點「吳謝宇作案時是否有精神病（知覺失調）」、「吳謝宇母親（死者）生前是否存在過錯」作出評判，表示



據此前報道，1月31日，福州市中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對吳謝宇執行了死刑。執行死刑前，法院告知吳謝宇可以申請會見親屬，但吳謝宇未提出申請。

死刑覆核裁定書中稱，吳謝宇因自身厭世產生殺母之念後預謀並準備作案工具，策劃殺人手段以及作案現場的佈置和清理，用啞鈴杠連續猛擊其母頭面部數下致死，又試圖分屍未果，並長時間反覆清理現場意圖掩蓋罪行，所犯故意殺人罪手段殘忍，情節惡劣，罪行極其嚴重。

吳謝宇早前戴眼鏡照。（微博）

吳謝宇實施故意殺人後又詐騙多名親友錢財用於個人縱欲享樂，潛逃期間為逃避偵查和處罰又實施買賣身份證件犯罪，均應依法懲處。吳謝宇故意殺害其母親的行為嚴重違背人倫道德，嚴重踐踏社會公眾的認知和情感，造成了極其惡劣的社會影響；吳謝宇連續實施故意殺人、詐騙、買賣身份證件犯罪，主觀惡性深，且毫無悔罪誠意。

吳謝宇作案時是否具備完全的辨認能力和控制能力曾是檢辯雙方爭議焦點。二審判決書中，福建高院提出六點理由，認為吳謝宇作案時具有完全的辨認能力和控制能力，沒有事實和證據證明應當對其作案時的精神狀態進行司法精神病學鑒定。

福建高院稱，吳謝宇供述，母親謝天琴在生活中缺少愛情、親情與友情，尤其是其父病故之後對生活沒有任何追求，母親的生活已經沒有意義；同時覺得自己的人生不完美產生自殺念頭，但如果自己死在母親之前會讓母親失望，因此決定殺害謝天琴。可見，吳謝宇具有殺人的現實動機。

作案前，吳謝宇精心預謀，準備作案工具，策劃殺人手段以及作案現場的佈置和清理，說明吳謝宇對其行為性質和後果認識充分，意識清晰，對自身行為的辨認能力及控制能力沒有障礙。

福建高院還認為，吳謝宇學習成績優秀，進入大學名校就讀，歸案後完整清晰地供述整個作案過程和犯罪細節，與在案證據相互印證，庭審中精神狀態正常，思維清晰，對答切題，沒有精神異常表現。

覆核裁定書中稱，對於辯護律師提出的吳謝宇作案時有精神病、不具備完全刑事責任能力、羈押期間表現良好、請求從輕處罰的意見，同意原判不予采納的意見。

福建高院在二審判決書中表示，「母恩地厚、母子天倫」。被害人謝天琴鄰居、同事、親友等人的證言以及公安機關現場勘查時提取在案的謝天琴的日記、書信可以證實，上訴人吳謝宇與謝天琴關系良好，吳謝宇的日常表現、優良學業是謝天琴最大心理安慰，謝天琴在丈夫病亡後全力養育吳謝宇，保障其正常的學習生活，供其考入名牌重點大學，以上證據證明謝天琴並未認為自己的生活失去意義。

覆核裁定書中稱，對於辯護律師提出的被害人對引發案件、存在過錯的意見，經查不能成立不予采納。第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法，故核準福建省高級人民法院對吳謝宇判處死刑的決定。