狂燒4小時！克里米亞動物園大火　200多隻動物受困葬身火海

現由俄羅斯控制的烏克蘭半島克里米亞（Crimea）ｈｉ９動物園發生火災，無情大火嚴重摧毀園區，火勢於4月16日凌晨3時左右發生，直到早上7時才完全撲滅，導致200多隻動物死亡，起火區域內包含狐猴、鱷魚、海龜、猴子、蟒蛇、倉鼠和稀有鳥類等多種動物。



位於克里米亞半島西岸葉夫帕托里亞市（Yevpatoria）的動物園The Tropic Park Zoo，４月16日凌晨突然傳出大火，導致超過200隻動物死亡。動物園工作人員表示，「這是一起巨大的災難，所有的動物都死了，超過200隻」。

當地媒體指出，火災發生時由於木製圍欄迅速被大火吞沒，園內還有許多乾草等易燃物，消防人員雖然奮力搶救，仍無法及時救出困在圍欄內的動物，火災毀損面積最後達625平方米。

俄羅斯當局表示，他們緊急派出20名消防員和6件消防設備滅火，初步調查起火原因疑似是雪櫃電線短路，雖然火災造成200多隻動物死亡，但勇敢的動物園員工仍成功搶救出2隻熊和幾隻動物。

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