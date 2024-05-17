日本人「合力」讓寵物小便「揦到斷」　金屬標誌桿倒塌壓傷男童

日本愛媛縣一名男童5月5日遭受無妄之災。他行經新居濱市一路口時，身旁的凸面鏡金屬桿竟遭強風吹斷，壓到他身上。所幸他送院後經醫生證實他僅受輕傷。有業界人士稱，是街坊飼養的寵物，或是流浪動物隨地小便，導致它被尿液腐蝕到結構有問題。



日本CBC電視台稱，受傷的是小學6年級男生，5日放學後由父親開車接回去。他在宇高町一個十字路口前下車，不料他身旁金屬桿突然斷裂，將他重壓倒地。幸好他送院後醫生說他腦部沒有任何異常，但出現腫塊。

倒塌的凸面鏡金屬桿高約3米，新居浜市政府2023年12月派人檢查時發現它的底座已被腐蝕，因此用膠帶加固。

儘管新居濱市當時已發出強風警報，最大瞬間風速達到15.2米，但導致金屬桿斷裂的真正元兇不是風，而是動物的尿液。承包這類標誌桿安裝工程的愛知縣三台技研社社長加藤稱，尿液腐蝕標誌桿問題，比外界想像中更嚴重。

加藤稱，導致標誌桿倒塌的常見原因不外乎兩個原因：強風及尿液，其中尿液中的鹽會腐蝕柱桿、車輛經過或碰撞造成的振動或衝擊，以及可能積水的坑洞，都會加速腐蝕。

他說廠商即使聲稱金屬桿的壽命可到10到15年，但在環境條件較差的地方，或在2到3年就不能繼續使用。

加藤說，事件中壓傷男生的桿柱雖有人使用膠帶臨時加固，但只有暫時的效果，「塌下只是時間問題」。

新居浜市當局查驗317根在2023年底被發現有老化現象的標誌桿，並說正在進行維修或更換。

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