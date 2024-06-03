智利總統：將加入南非在國際法院對以色列訴訟

據俄衛網6月2日報道，智利總統博里奇（Gabriel Boric）宣布，他支持一些國家就以色列在加沙的軍事行動向聯合國國際法院（International Court of Justice）提起訴訟。南非提出了訴訟，後來又有幾個國家加入訴訟。以色列被指控干犯種族滅絕罪。



智利《時代評論者報》（La Tercera）引述總統博里奇報道指：「我已決定，智利將支持南非根據《聯合國滅絕種族罪公約》（Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide）在海牙國際法庭對以色列提起訴訟。我已指示外交部準備一份有我們論據的報告。」

智利總統指出，加沙有3.5萬多人喪生，稱這是一場人道主義災難。他認為，以色列軍隊的攻擊是不分青紅皂白和不合比例。他補充指出，包括婦女和兒童在內的平民遭到殺害。

5月底，聯合國國際法院命令以色列停止在加沙地帶拉法鎮的軍事行動，此外，以色列必須允許一個國際檢查小組進入加沙地帶，就巴勒斯坦種族滅絕指控進行調查。在南非提起訴訟後做出了該裁決。該裁決得到了15名法官中13名法官的支持，只有烏干達和以色列的代表表示反對。

國際法院2024年5月24日就南非入稟要求下令以色列停止進攻加涉一案作出裁決 （影片截圖）

國際刑事法院檢察官卡里姆汗（Karim Khan）要求以戰爭罪向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、以色列國防部長加蘭特（Benny Gantz）和三名哈馬斯領導人發出逮捕令。

以色列與哈馬斯之間的戰爭始於2023年10月7日，當時哈馬斯對以色列領土發動襲擊。1200名以色列人喪生，5400人受傷，200多名以色列人和外國人被扣為人質。以色列採取報復軍事行動，造成3.6萬多名巴勒斯坦人喪生，8.1萬多人受傷。大多數遇難者是婦女和兒童。