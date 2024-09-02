彭博社：應對晶片禁令加劇　中國警告或報復日本　車廠憂原料供應

日本政府若進一步限制向中國公司銷售晶片製造設備和提供售後服務，據報中國將威脅採取嚴厲經濟報復措施。



彭博社9月2日引述知情人士報道，中國高級官員在最近多次會談中，一再向日本官員重申上述立場。豐田汽車公司（Toyota）私下告訴東京官員，北京可能通過切斷日本獲得汽車生產至關重要關鍵礦物的渠道，以應對新的半導體管制。

2019年10月24日，日本東京，圖為一名男子路過東京車展的一個豐田標誌。（Reuters）

知情人士稱，豐田是日本最重要公司之一，深度參與了日本晶片政策，這反映在豐田投資於台積電在熊本新設晶片園區。日本官員因此要考慮豐田的擔憂，豐田將受日本新半導體限制的影響。

豐田發言人說，公司持續考慮選擇最佳採購策略，不僅限於礦產資源，以滿足客戶的需求。

彭博社也指出，美國一直向日本施壓，要求對東京威力科創在內的公司施加更多限制，禁止它們向中國銷售先進的晶片製造設備。這是美國長期以來為遏制中國半導體發展所作出努力的一部份。

部份知情人士稱，美國高級官員一直在與日本官員制定確保關鍵礦物供應充足的策略，尤其在中國去年對鎵、鍺和石墨出口實施限制之後。

日本經濟產業省沒有立即回應彭博社的置評請求，東京威力科創和美國商務部工業和安全局不予置評。

圖為路透社在2023年2月17日的設計圖片，中國和美國的國旗展示在一張電路板上。（Reuters）

中國外交部在聲明中表示，反對任何國家將正常貿易政治化、拉攏其他國家加入針對中國的技術封鎖。

本文獲《聯合早報》授權轉載

