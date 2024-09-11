達美兩客機亞特蘭大滑行時碰撞　一架被撞斷機尾無人受傷

美國佐治亞州亞特蘭大（Atlanta）的國際機場9月10日發生撞機事故，美國達美航空 (Delta Air Lines) 屬下一架空中巴士A350客機，準備起飛時在連接跑道的滑行道上，機翼撞上一架內陸線小型客機的尾部，造成兩架飛機損毁。其中小型客機亦屬達美航空旗下，據指尾部被撞斷。達美航空表示，事件中無乘客受傷。



美國佐治亞州亞特蘭大（Atlanta）的國際機場9月10日發生撞機事故，美國達美航空 (Delta Air Lines) 旗下兩架客機碰撞，其中一架機尾被撞斷。（電視畫面截圖）

美國聯邦航空管理局（FAA）表示，事發於美國東部時間上午10點07分，位置在兩條滑行道的交叉處。

達美航空指出，涉事的空中巴士A350原定飛往東京羽田機場，載有221名乘客。其機翼撞上奮進航空（Endeavor Air）CRJ-900型客機的機尾，而該架CRJ-900原定飛往美國路易斯安那州，載有56人。

達美航空的聲明指出，暫未接獲任何人員受傷報告，乘客被送回航站樓，公司將安排替代航班。

此前有報道指出，美國空中交通管制人手不足，令國內機場多次發生險釀撞機事件，又或飛機入侵跑道事件，航空安全引起關注。FAA指出，當局已在部份機場作出部署，如果飛機入錯跑道或滑行道上，就會發出警報。今年上半年，相關險情已減少了一半以上。