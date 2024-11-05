美國大選｜比民調能預測？美媒列更強指標　利好特朗普抑或賀錦麗

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普 / 賀錦麗 / US Election / 共和黨 / 民主黨 / 民調結果 / 選舉】美國大選正式登場，各界關注民調結果，不過有美媒點出另一「更強指標」，並指自1984年以來均能準確預測總統大選贏家，就是美股標普500指數（S&P 500）在8月至10月的走勢。



美國總統大選2024｜民調準確率參差不齊

美國《財富》（Fortune）9月撰文指，在歷史上，選舉民調的準確率參差不齊，有民調專家2023年曾分析自1998年以來數百個美國選舉民調，結果發現約78%準確，在2022年，則是約72%準確。

文章指出，股市隨時是更能準確預測總統大選結果的指標，就是看美股標普500指數（S&P 500）在8月至10月的表現，並指此指標自1984年以來都準確，若然指數在8月至10月期間上升，執政黨勝出，若然在這期間下降，則挑戰寶座的在野候選人出線 。

美國標普500指數（S&P 500）在2024年8月至10月的走勢（Tradingview網站截圖）

若以此推算，標普500指數在2024年8月1日開市（5,537點）至10月31日收市（5,705點）期間，上升3%，意味利好屬執政黨的賀錦麗。這指標會否再一次準確「預測」，抑或失靈，便要留待大選後揭曉。

此指標對上一次失靈是在1980年，民主黨卡特（Jimmy Carter）尋求連任美國總統，對決共和黨的列根（Ronald Reagan），美股標普500指數在8月至10月上升4.8%，但卡特連任失敗。

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美國總統大選2024｜另一指標：痛苦指數？

文章還談到另一指標痛苦指數（Misery index），即等於通貨膨脹與失業率之總和，其8月至10月之間的3個月移動平均值準確預測自1980年以來的總統選舉，若指數下降，執政黨獲勝，若痛苦指數上升，執政黨就會失敗。不過美國10月的痛苦指數暫未出爐。

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