3名中國人非洲敲詐同胞 勒索未成將其殺害 上訴失敗被判死刑
撰文：莊勁菲
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《南方都市報》11月5日報道，3名中國人在非洲剛果民主共和國（又稱剛果（金））綁架勒索1名中國公民，並將其殺害。當地法院一審判處死刑，3人不服上訴，二審維持原判。
據報道，2022年12月29日，一名中國公民在剛果（金）盧阿拉巴省（Province de la Lualaba）的首府科盧韋齊（Kolwezi）遭綁架勒索不幸遇害。
中國駐剛果（金）使館表示，據了解，4名嫌疑人中3名為中國籍人士，1名為剛果（金）籍人士，屍檢報告顯示遇害的中國公民身上有4個彈孔。
據悉，一審判處3名華籍罪犯死刑後，3人向法院提起上訴。
據報在盧阿拉巴華商會的跟進以及各方的努力下，近期，加丹加省（Province du Katanga）軍事法院宣佈了關於3名罪犯陳某丹、王某旭、王某輝的二審判決通知：維持原判，判處3人死刑。
據法院判決內容，陳某丹、王某旭和王某輝團夥犯罪，共同進行敲詐勒索；陳某丹和王某旭又為了確保勒索和非法持有武器彈藥不受懲罰，謀殺受害人。
剛果（金）近年來多有華商被劫殺的案件，包括去年另一起中國人被同鄉撕票，以及一對中國夫婦雙雙被殺。