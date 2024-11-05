3名中國人非洲敲詐同胞　勒索未成將其殺害　上訴失敗被判死刑

《南方都市報》11月5日報道，3名中國人在非洲剛果民主共和國（又稱剛果（金））綁架勒索1名中國公民，並將其殺害。當地法院一審判處死刑，3人不服上訴，二審維持原判。



據報道，2022年12月29日，一名中國公民在剛果（金）盧阿拉巴省（Province de la Lualaba）的首府科盧韋齊（Kolwezi）遭綁架勒索不幸遇害。

中國駐剛果（金）使館表示，據了解，4名嫌疑人中3名為中國籍人士，1名為剛果（金）籍人士，屍檢報告顯示遇害的中國公民身上有4個彈孔。

據悉，一審判處3名華籍罪犯死刑後，3人向法院提起上訴。

圖為2024年7月9日，新華社報道中國常駐聯合國副代表耿爽敦促剛果所有武裝團夥立即放下武器。（新華社）

據報在盧阿拉巴華商會的跟進以及各方的努力下，近期，加丹加省（Province du Katanga）軍事法院宣佈了關於3名罪犯陳某丹、王某旭、王某輝的二審判決通知：維持原判，判處3人死刑。

據法院判決內容，陳某丹、王某旭和王某輝團夥犯罪，共同進行敲詐勒索；陳某丹和王某旭又為了確保勒索和非法持有武器彈藥不受懲罰，謀殺受害人。

剛果（金）近年來多有華商被劫殺的案件，包括去年另一起中國人被同鄉撕票，以及一對中國夫婦雙雙被殺。