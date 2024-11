賀錦麗還有機會？前幕僚：拜登應辭職　令她成為美國首位女總統

美國副總統賀錦麗(Kamala Harris,又譯哈里斯)在總統選舉輸給共和黨的候選人、前總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)後,她的前通訊主任西蒙斯(Jamal Simmons)在電視節目中表示,若現任總統拜登(Joe Biden)在卸任前主動請辭,就能讓她實現成為美國史上首位女總統的壯舉。



據《政治報》(Politico)報道,西蒙斯11月10日在美媒CNN節目《國情咨文》(State of the Union with Jake Tapper and Dana Bash) 中表示,拜登應在任期的最後幾週內主動辭職,讓副總統賀錦麗直接上任第47屆總統,成為第一位美國女總統。

西蒙斯說:「拜登可以讓賀錦麗避免主持明年1月6日她敗選後的政權交接儀式。」根據美國規定,副總統必須擔任選舉認證程序的角色,賀錦麗將會給特朗普主持政府過渡程序。

他補充說,此舉不僅可以減輕下一位女性擺脫「第一位」女總統的歷史重擔,而且還能方便地擾亂候任總統特朗普的一些部署,後者團隊已製作了一些「45-47」紀念商品,分別指特朗普成為美國第45任和第47任總統。

2024年,賀錦麗本來準備與拜登一同競選尋求連任,但在6月拜登於首場總統辯論交出災難式表現後,備受黨內極大壓力,最終宣布退選,轉為支持副手賀錦麗競選總統(IG@VP)

西蒙斯說,在民主黨必須學習戲劇性、透明度和在公眾面前有所作為的時機下,這將會成為主要新聞議題,「這是我們改變對於民主黨運作觀點的時刻。」

目前賀錦麗及其團隊並未就此建議做出回應。