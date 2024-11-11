賀錦麗還有機會？前幕僚：拜登應辭職　令她成為美國首位女總統

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在總統選舉輸給共和黨的候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）後，她的前通訊主任西蒙斯（Jamal Simmons）在電視節目中表示，若現任總統拜登（Joe Biden）在卸任前主動請辭，就能讓她實現成為美國史上首位女總統的壯舉。



據《政治報》（Politico）報道，西蒙斯11月10日在美媒CNN節目《國情咨文》(State of the Union with Jake Tapper and Dana Bash) 中表示，拜登應在任期的最後幾週內主動辭職，讓副總統賀錦麗直接上任第47屆總統，成為第一位美國女總統。

西蒙斯說：「拜登可以讓賀錦麗避免主持明年1月6日她敗選後的政權交接儀式。」根據美國規定，副總統必須擔任選舉認證程序的角色，賀錦麗將會給特朗普主持政府過渡程序。

他補充說，此舉不僅可以減輕下一位女性擺脫「第一位」女總統的歷史重擔，而且還能方便地擾亂候任總統特朗普的一些部署，後者團隊已製作了一些「45-47」紀念商品，分別指特朗普成為美國第45任和第47任總統。

2024年，賀錦麗本來準備與拜登一同競選尋求連任，但在6月拜登於首場總統辯論交出災難式表現後，備受黨內極大壓力，最終宣布退選，轉為支持副手賀錦麗競選總統（IG@VP）

西蒙斯說，在民主黨必須學習戲劇性、透明度和在公眾面前有所作為的時機下，這將會成為主要新聞議題，「這是我們改變對於民主黨運作觀點的時刻。」

目前賀錦麗及其團隊並未就此建議做出回應。