澳洲正式通過法案禁16歲以下兒童及青少年使用社交媒體　全球首例

澳洲參議院11月28日通過法案，要求社交媒體公司禁止16歲以下兒童和青少年使用社交媒體平台。由於法案之前已獲眾議院通過，意味這次正式獲國會通過。澳洲將成為全球首個實施社交媒體年齡限制的國家。



據路透社報道，法案會在起碼1年後實施。法例未有點名具體的社交媒體平台。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）之前表示，認為過度使用社交媒體會對兒童的身心健康帶來風險，並積極爭取家長對禁令的支持。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）2022年7月8日在悉尼出席記者會。（Reuters）

根據新規定，社交媒體公司若未能阻止兒童和青少年訪問各大社交媒體平台，將被罰款最高4,950萬澳元（約2.5億港元）。社交媒體公司會有12個月時間去配合澳洲政府的要求。

這個法案不無爭議，例如是社交媒體平台如何驗證用戶年齡、哪些社交媒體平台列入限制範圍等，包括澳洲人權委員會在內的團體擔心該法律會損害兒童的自我表達權利，但調查機構YouGov於26日公布的調查則顯示，77%澳洲人支持禁令，高於8月調查的61%。

除了當地執政黨支持法案外，主要在野黨也指若然政府沒有行動，一旦在野黨贏得選舉，也會採取同樣做法。

2021年7月13日，在智能手機上可以看到Facebook、TikTok、Twitter、YouTube和Instagram等社交媒體應用程式。（Reuters）

韓國2011年曾通過法案，限制16歲以下兒童玩網絡遊戲，禁止他們在晚上10時半至早上6時「打機」，但該規定之後遭到強烈反對，最終廢除，理由是需「尊重青少年權利」。