特朗普推遇刺口號「戰鬥」香水　用吉爾相片宣傳　每樽賣199美元

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月8日在旗下社交媒體Truth Social發文，推銷出一款名為「戰鬥，戰鬥，戰鬥」（fight, fight, fight）的系列香水，稱香水名字象徵勝利。這名字源於他7月在賓夕法尼亞州舉行競選集會遇刺時高喊的口號。



這款香水分為男女兩款，售價均為199美元（約1,547港元）。特朗普為宣傳香水，上載一張自己參加巴黎聖母院重啟活動時，與美國第一夫人吉爾（Jill Biden）交談的照片，並附言「一款連你的敵人都無法抗拒的香水」。

（截圖自Truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普稱讚這款新香水是「送給家人的很棒的聖誕禮物」。不過，他與銷售網站也並未說明香水的實際香氣，而網站則使用「每種香味都象徵勝利和力量」來描述香氣，還聲明銷售收入不會用於特朗普的競選活動。

特朗普12月9日推出「戰鬥，戰鬥，戰鬥」系列香水，可在網上購買，其中男款古龍香水現已售罄。（截圖自gettrumpfragrances.com）

據 GetTrumpFragrances.com 網站稱，特朗普還銷售兩種或兩種以上香水的捆綁銷售，第二件可享 50% 的折扣。據知，他的宣傳或已取得成效，其中男款香水現已售罄。

2024年12月7日，法國巴黎，圖為特朗普出席聖母院重開儀式，他席間與第一夫人吉爾交談。（Reuters）

「戰鬥」香水的名字源於他7月在賓夕法尼亞州舉行競選集會遇刺時，起身高喊的口號；特朗普當時右耳受傷還蹲下躲避，隨後起身揮拳向支持者高喊「戰鬥，戰鬥，戰鬥」，現場觀眾為之沸騰。

過去多年，特朗普也曾推出過許多以他的名字命名的產品，如近月售價高達 10 萬美元的手錶，以及每枚售價100美元的「特朗普總統第一版」銀幣。