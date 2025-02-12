內塔尼亞胡：哈馬斯須週六中午前交還人質 否則以軍恢復戰鬥
撰文：蕭通
出版：更新：
哈馬斯武裝派系卡桑旅（Al-Qassam Brigades）於2月10日表示，由於以色列違反停火協議，將暫停原定週六（2月15日）的釋放人質計劃，直至另行通知。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）於11日警告，哈馬斯若不在當地週六中午前交還人質，停火協議將終止，「以軍將恢復激烈戰鬥，直到哈馬斯最終被擊倒」。
美國總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）也曾在10日表示，人質未能在15日中午12時前獲釋，他將廢除先前達成的停火協議，並揚言指「地獄將降臨」（All hell is going to break out）。
特朗普：不認為哈馬斯會在限期前放人
在內塔尼亞胡發出警告後，以色列軍方同日宣布，將在以色列南部部署更多部隊，包括動員預備役部隊。
特朗普同日在華府會見約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II of Jordan）前表示，不認為哈馬斯會在最後限期前釋放人質，將令加沙停火協議陷入危險。
哈馬斯卡桑旅發言人奧貝達（Abu Obeida）於10日指出，自1月19日停火生效以來，以色列一直推遲允許巴勒斯坦平民返回加沙北部，並以軍事槍砲瞄準平民，也阻止救援物資進入該地區。
他表示，除非以色列「遵守規定並對過去幾週的行為作出補償」，否則不會釋放更多人質。
以色列獲釋人質被指健康狀況糟糕 政府：「不會置之不理」五名泰國人質被扣加沙逾一年 終獲釋回國與家人團聚哈馬斯再釋放3名以色列人質 以換取183名巴勒斯坦囚犯加沙局勢：哈馬斯再放3人質 首批加沙病人經拉法口岸赴埃及醫病加沙周六將釋放3以色列人質 最年幼者被擄時僅9個月大