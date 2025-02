內塔尼亞胡：哈馬斯須週六中午前交還人質　否則以軍恢復戰鬥

哈馬斯武裝派系卡桑旅(Al-Qassam Brigades)於2月10日表示,由於以色列違反停火協議,將暫停原定週六(2月15日)的釋放人質計劃,直至另行通知。以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)於11日警告,哈馬斯若不在當地週六中午前交還人質,停火協議將終止,「以軍將恢復激烈戰鬥,直到哈馬斯最終被擊倒」。



美國總統特朗普(Donlad Trump,又譯川普)也曾在10日表示,人質未能在15日中午12時前獲釋,他將廢除先前達成的停火協議,並揚言指「地獄將降臨」(All hell is going to break out)。



圖為2025年2月4日,美國華盛頓,圖為特朗普與內塔尼亞胡在白宮舉行記者會。(Reuters)

特朗普:不認為哈馬斯會在限期前放人

在內塔尼亞胡發出警告後,以色列軍方同日宣布,將在以色列南部部署更多部隊,包括動員預備役部隊。

特朗普同日在華府會見約旦國王阿卜杜拉二世(Abdullah II of Jordan)前表示,不認為哈馬斯會在最後限期前釋放人質,將令加沙停火協議陷入危險。

圖為2025年1月27日,在以色列與哈馬斯(Hamas)停火期間,大批巴勒斯坦平民正嘗試返回加沙北部家園。(Reuters)

哈馬斯卡桑旅發言人奧貝達(Abu Obeida)於10日指出,自1月19日停火生效以來,以色列一直推遲允許巴勒斯坦平民返回加沙北部,並以軍事槍砲瞄準平民,也阻止救援物資進入該地區。

他表示,除非以色列「遵守規定並對過去幾週的行為作出補償」,否則不會釋放更多人質。