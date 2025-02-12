內塔尼亞胡：哈馬斯須週六中午前交還人質　否則以軍恢復戰鬥

哈馬斯武裝派系卡桑旅（Al-Qassam Brigades）於2月10日表示，由於以色列違反停火協議，將暫停原定週六（2月15日）的釋放人質計劃，直至另行通知。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）於11日警告，哈馬斯若不在當地週六中午前交還人質，停火協議將終止，「以軍將恢復激烈戰鬥，直到哈馬斯最終被擊倒」。



美國總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）也曾在10日表示，人質未能在15日中午12時前獲釋，他將廢除先前達成的停火協議，並揚言指「地獄將降臨」（All hell is going to break out）。



圖為2025年2月4日，美國華盛頓，圖為特朗普與內塔尼亞胡在白宮舉行記者會。（Reuters）

特朗普：不認為哈馬斯會在限期前放人

在內塔尼亞胡發出警告後，以色列軍方同日宣布，將在以色列南部部署更多部隊，包括動員預備役部隊。

特朗普同日在華府會見約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II of Jordan）前表示，不認為哈馬斯會在最後限期前釋放人質，將令加沙停火協議陷入危險。

圖為2025年1月27日，在以色列與哈馬斯（Hamas）停火期間，大批巴勒斯坦平民正嘗試返回加沙北部家園。（Reuters）

哈馬斯卡桑旅發言人奧貝達（Abu Obeida）於10日指出，自1月19日停火生效以來，以色列一直推遲允許巴勒斯坦平民返回加沙北部，並以軍事槍砲瞄準平民，也阻止救援物資進入該地區。

他表示，除非以色列「遵守規定並對過去幾週的行為作出補償」，否則不會釋放更多人質。