【中美貿易戰】庫德洛：對華加徵關稅　中美雙方均受影響

美國如期於周五（10日）向中國加徵2500億進口貨品關稅，由原來的10%提高至25%。美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周日（12日）承認，事實上，中美兩國均會受加徵關稅影響，但他認為隨着出口市場受到打擊，中國的國內生產總值（GDP）將遭受重大損失，但由於美國經濟非常好，所以不會明顯損害美國經濟。

庫德洛接受《霍士周日新聞》（Fox News Sunday）節目訪問時表示，中國不會直接向美國政府支付關稅，加徵關稅只會間接影響中國。這與美國總統特朗普的講法有出入。

在實際執行上，美國進口中國貨品需要有一個「中間人」（一般為進出口代理），負責處理進出口相關的文件，關稅帳單率先由該代理收取，並由他們支付這筆費用。代理商一般會把這筆額外的關稅費用，作為成本，向要求進口貨品的企業收取，也就是美國企業。美國企業為維持利潤，最直接的方法就是把成本轉嫁消費者，也就是讓貨品加價。

庫德洛解釋，隨着出口市場受到打擊，中國的國內生產總值（GDP）將遭受重大損失；加徵關稅雖然會影響美國，但不會以任何明顯的方式損害美國經濟。

庫德洛又在訪問表示，美國總統特朗普（Donald Trump）及中國國家主席習近平看來會在6月二十國集團峰會舉行期間見面。

中國副總理劉鶴上周四至周五（9日至10日）率團與美國進行第十一輪貿易談判。彭博社報道，中美貿易談判幾乎沒有進展。與此同時，美國在上周五凌晨（香港時間周五中午）起對2,000億美元的中國貨品的關稅稅率提升至25%，包括手提電話、電腦、服裝及玩具將備受衝擊。特朗普表示，已開始準備相關文件，將對其餘3,250億美元的中國進口貨品徵收25%的關稅。

（綜合報道）