【中美貿易談判】雙方工作層下週見面　中方開始就採購農產品問價

中美貿易戰仍然持續，繼中國豁免對部分美國產品加税、美國押後對華貨品徵税，兩方均釋出善意後，中國國務院副總理劉鶴9月12日表示，中美工作層將於下週見面，圍繞貿易平衡等問題認真交流。商務部則提到，中方企業已開始就採購美國農產品如大豆、豬肉等問價，而美國總統特朗普（Donald Trump）隨即表示，預計中國會購買巨額的農產品。

中美官員10月初將在美國舉行新一輪高級別磋商（視覺中國）

劉鶴：歡迎美方推遲加徵關税

劉鶴當天應約會見美中貿易全國委員會董事會主席格林伯格（Evan Greenberg），他表示，美方剛剛宣佈推遲10月1日加徵關税，中方對此表示歡迎。他又指，中美工作層下週會面，將討論貿易平衡、市場準入、投資者保護等問題。

同場的格林伯格表示，美國工商界不願看到加徵關税，希望美中兩國通過磋商解決分歧，恢復正常經貿往來，美中貿易全國委員會願為此發揮積極作用。

中國商務部指會適時公佈後續批次的排除清單（視覺中國）

商務部：中方企業開始就採購農產品問價

中國商務部新聞發言人高峰之後指，按照中美雙方牽頭人上週通話商定，雙方工作層將於近期見面，開展認真磋商，為下一步中美經貿高級別磋商做好充分準備。

關於恢復從美國進口農產品方面，高峰表示，中方企業已開始就採購美國農產品進行詢價，大豆、豬肉都在詢價範圍內。

國務院關税税則委員會早前公佈第一批對美加徵關税商品第一次排除清單，商務部指，中方對排除申請進行審核的標準主要有三方面：一是尋求商品替代來源面臨困難；二是加徵關税對申請主體造成嚴重經濟損害；三是加徵關税對相關行業造成重大負面結構影響或帶來嚴重社會後果。

高峰指，在下一步，國務院關税税則委員會將繼續根據中國企業的申請，開展對美加徵關税商品排除工作，適時公佈後續批次排除清單。

特朗普指中國會買巨額農產品（Getty Images）

特朗普：中國會買巨額農產品

在中方已開始就採購農產品問價的消息傳出後，美國總統特朗普顯得急不及待，他在社交網站發表貼文，直指「預計中國會購買巨額美國農產品！」

It is expected that China will be buying large amounts of our agricultural products! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2019

雙方分歧仍大

中美高級官員代表10月初將在華盛頓舉行新一輪貿易談判，兩方均在談判前釋出善意，中方9月11日宣布，對16種美國輸華商品豁免加徵關税，美方則在同日公布，應中方要求把原訂10月1日對2500億美元中國貨品關税提升至30%的安排，押後至10月15日。

但中美雙方的分歧仍大，外界關心兩方能否達成協議，《華爾街日報》引述消息報道，北京政府有意收窄中美貿易談判的討論範圍，把棘手的國家安全議題另行處理，以求打破談判死結，增加達成協議的機會。