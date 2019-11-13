【一分鐘看世界】白頭盔創辦人身亡、澳洲大火、小丑與示威標誌

早晨，今天是11月13日，星期三。
天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
白頭盔創辦人身亡
英國前軍官、組織「危機救援」（Mayday Rescue，暫譯）創辦人勒梅熱勒（James Le Mesurier）被發現於土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）身亡。組織成立「白頭盔」，協助於敘利亞內戰執行救援工作。「白頭盔」甚具爭議，雖然獲得西方國家支持，但卻是俄羅斯的眼中釘。敘利亞烽火未息，勒梅熱勒的死再惹來一番「陰謀論」……（按此閱讀更多）
英國前軍官、組織「危機救援」（Mayday Rescue，暫譯）創辦人勒梅熱勒（James Le Mesurier）被發現於土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）身亡。（美聯社）
澳洲大火
澳洲昆士蘭（Queensland）及新南威爾斯 （New South Wales）山火持續，預料出現「災難級」的情況，勢成當地有史以來最大的大火威脅之一。美國太空總署（NASA）發放衛星照片，只見東岸地帶盡是一片白色煙霧，反映情況嚴重。當地也掀起一場動物保衛戰。救援人員忙於拯救野生樹熊，希望救助這個瀕危物種……（按此閱讀更多）
澳洲昆士蘭（Queensland）及新南威爾斯 （New South Wales）山火持續，預料出現「災難級」的情況，勢成當地有史以來最大的大火威脅之一。（美聯社）
小丑與示威標誌
香港、黎巴嫩、伊拉克、智利、西班牙加泰羅尼亞地區、玻利維亞等地先後爆發民眾示威。恰好，近期大熱的電影《JOKER小丑》（Joker）中的主角成為街頭憤怒民眾的模仿對象。示威者戴上小丑面具、塗上小丑妝容，有些在街角噴上小丑塗鴉……繼Ｖ煞之後，全球各地反政府示威者似乎有了新一代的流行文化抗爭標誌……（按此閱讀更多）
錢進越南
自1987年實施經濟改革以來，越南社會與經濟出現了深刻變化，成就不少，成功令這個9,000多萬人口的國家逐漸脫貧，擴大中產階級。近年來，越南經濟保持快速增長，有意見認為，當下的越南就是二十年前的中國，充滿投資機會與增長潛力，有望成為「下一個中國」。究竟，這個如意算盤是否真的能夠輕易打響？（按此閱讀更多）
加沙烽火四起
以色列針對巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）兩名高級指揮官發動襲擊，擊斃其中一人。領袖巴特什（Khaled Al-Batsh）出席葬禮時，批評以色列在敘利亞和加沙發動兩次有組織的襲擊是宣戰行為。在場的人亦高呼要報仇。事件觸發雙方砲擊，加沙地帶烽火四起，最遠波及特拉維夫（Tel Aviv）……（按此閱讀更多）
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