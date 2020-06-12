【美國大選】特朗普若輸了不肯離開白宮　拜登：軍隊出手護送

美國總統大選將在11月舉行，現任總統特朗普（Donald Trump）的民調支持率落後於民主黨參選人拜登（Joe Biden）。拜登6月10日表示，如果特朗普輸了但拒絕離開白宮，軍隊會出手護送特朗普離開白宮。

拜登6月10日出席諾亞（Trevor Noah）的訪談節目《每日秀》（The Daily Show）時，他被問及是否擔心特朗普輸掉大選卻拒絕離職，拜登給出肯定的答覆，他說「是的，我有。」拜登稱相信若這種情況出現，軍方將護送他離開白宮，他稱「我向你承諾，我完全相信，他們（軍隊）會護送他離開白宮。」

拜登當天還稱，自己「最擔心的事」是這位總統將試圖「竊取」這次選舉，意指使出不當手段，拜登表示「他是一個會一邊說所有郵遞選票都是欺詐，但自己卻會在橢圓形辦公室桌子後面填寫他的郵遞選票，在初選中投票的人。」

.@JoeBiden thinks Trump will try to steal the election and has an idea of what will happen if Trump loses and refuses to leave the White House. pic.twitter.com/rsy6EXTMhN — The Daily Show (@TheDailyShow) June 11, 2020

6月11日，白宮新聞發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）對拜登的言論作出了回應。她說，拜登有關特朗普想要「竊取」11月的選舉的說法是荒謬的，特朗普很期待11月的大選。她還說：「這位總統正在為美國人民努力工作。就讓民主黨人玩弄陰謀論去吧。」

美國民意調查機構蓋洛普（Gallup）最新民意調查顯示，目前美國民眾對特朗普工作滿意度為39%，一個月內下降了10個百分點。特朗普在共和黨內支持率為85%，為近兩年最低。

美國有線新聞網絡（CNN）6月8日發布的民調結果顯示，特朗普比拜登落後14個百分點，兩人的支持率分別為41％和55％。但此惹來特朗普方面不滿，特朗普競選團隊更向CNN總裁發信，要求CNN道歉及撤回調查結果，CNN明言拒絕。

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