【新聞教室】朝鮮炸毀的韓朝聯辦僅用1年多　韓國支付逾億建造費

朝鮮證實在6月16日下午已完全摧毀位於朝鮮開城工業區的韓朝聯絡辦公室，意味這座僅成立一年多的辦公室可能已化為廢墟。雖然該辦公室所在的土地為朝鮮所有，但建設費用則是由韓方承擔，故此韓國有議員對此不滿稱，韓國國民的170億韓圜（約1.1億港元）稅金，就因為朝鮮勞動黨第一副部長金與正的一句說話而「粉碎」了。

韓朝關係：朝鮮邊境開城工業區6月16日傳出巨響爆炸聲並冒出白煙（圖），韓國統一部之後證實，朝鮮在當地下午炸毀韓朝聯絡辦公室。（AP）

韓國花費約1.1億港元

韓國《中央日報》6月16日以「隨着韓朝聯辦遭炸毀，納稅人也損失了170億韓圜」為題報道事件，報道指出，該辦公室所在的土地為朝鮮所有，但建設費用則由韓方承擔，在2018年至2020年，韓國總共花費逾168.83億韓圜（約1.1億港元），包括2018年用了103億韓圜、2019年使用54.38億韓圜，並在今年截至5月，再投放了11.45億韓圜。

故此在韓國，有議員不滿表示，韓國國民的170億韓圜（約1.1億港元）稅金，就因為金與正的一句說話而「粉碎」了。

成立一年多每日通電話

韓朝聯絡辦公室設在朝鮮開城工業園區，在2018年9月14日正式啟用，是自二戰結束後，韓朝首度開設同類的聯絡辦公室。

辦公室一共四層，韓國和朝鮮各自使用一層，並設立一個聯合會議室，具體職能包括磋商聯絡、政府間會談協商、為民間交流提供支持，以及便利兩地人員往來等。

韓國統一部副部長千海成，以及朝鮮祖國和平統一委員會副主席，共同擔任辦公室主任。他們負責召開每周例會，還將擔任雙方磋商時的交涉代表。

辦公室分別有約20名韓國及朝鮮官員駐守，負責交換訊息及討論韓朝議題。雙方工作人員每天都會在上午9時與下午5時通電話。

韓朝關係：朝鮮邊境開城工業區6月16日被朝鮮炸毀。圖為韓朝聯絡辦公室2018年的圖片。（Reuters）

曾是韓朝和平象徵

在開幕當日，出席的韓國統一部長趙明均及朝鮮祖國和平統一委員會委員長李善權簽署及交換《關於聯辦結構及運營的協議書》。

韓國統一部表示，聯辦有望成為韓朝常設磋商和溝通渠道，有助推動韓朝關係發展、緩和半島軍事緊張局面，以及建立半島和平機制。

韓朝關係：圖為2018年9月韓國與朝鮮的首個聯絡辦公室揭幕。（AP）

金與正曾作「預告」

朝鮮勞動黨統一戰線部6月5日發聲明，譴責有脫北者團體向朝鮮方向散布反朝傳單，聲言稱要完全關閉韓朝聯絡辦公室。

韓國統一部6月8日稱，韓方人員當天根據日常工作安排致電朝方但不獲接聽，是自揭幕以來，朝方首次不接電話。

朝中社6月13日報道朝鮮最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨第一副部長金與正發表的談話，她再顯露對韓國方面散布反朝傳單的不滿，她表示已到了與韓方一刀兩斷的時候。

她當時稱，在不久的將來，韓方將會看到毫無用處的韓朝聯辦坍塌成一片廢墟的情景。她還稱，計劃將下一輪對敵行動的行使權交給總參謀部。韓聯社當時報道，此言暗示朝鮮將撤除韓朝聯絡辦公室，對韓採取軍事行動。

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