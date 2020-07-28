【1MDB】劉特佐潛逃海外　被爆花逾千萬請公關粉飾形象

馬來西亞吉隆坡高等法院7月28日判處，前首相納吉布（Najib Razak）在一馬貪污案中7項罪名全部成立。法官形容，納吉布稱被案中另一被告劉特佐（Low Taek Jho）所騙的講法只是想置身事外。正在潛逃海外的劉特佐，是一馬公司貪污及洗錢案的關鍵人物，他被爆出在逃亡期間，仍花費高達130萬美元（約1014萬港元）聘請公關為他粉飾形象。

劉特佐與納吉布繼子相熟，是馬籍華裔富商。香港01曾報道，他持有香港身份證。劉特佐亦涉嫌在香港購買名畫和鑽石洗黑錢，他母親亦持有本港西半山豪宅單位。

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納吉布涉及SRC國際公司（一馬發展公司（1MDB）前子公司）4200萬令吉（76,525,764港元）資金的3項刑事失信、3項洗黑錢以及1項濫權控狀，全部罪名成立。納吉已表明不服裁決。

納吉布稱自己戶口由劉特佐控制，所以對帳戶事宜不了解。法官形容這個講法站不住腳，認為納吉布對戶口完全知情，只是想置身事外。

法官指出：「若說被告（納吉布）被劉特佐所騙，那是太牽強了。」對於納吉布聲稱簽名檔偽造的，法官說，辯方沒有提供筆跡鑒定專家證據，以證明簽名是偽造。

英國《衛報》引述文件指出，倫敦律師事務所Schillings在2019年1月至2020年3月期間，以法律和諮詢形式收取劉特佐130萬美元，以提供公關服務，當中包括在美國製造公眾輿論，並幫助劉特佐準備新聞稿及維護個人網站。

該網站將劉特佐描述為一名「全球慈善家、投資者和企業家」。文件又顯示，事務所曾在2018年為劉特佐向全球書商發信，阻止他們販賣一本揭露一馬案醜聞的書。