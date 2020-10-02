【特朗普確診】疫情或掀總統爭奪戰？蓬佩奧倘問鼎距離有多遠？

美國總統特朗普（Donald Trump）夫婦確診新冠肺炎（COVID-19），這是否將影響特朗普參加15日第二次總統候選人電視辯論仍不得而知，但彭博社指出，一旦美國正、副總統同時因新冠病倒，將引爆一場全面性憲法危機，掀起總統大位爭奪戰。

綜合彭博、BBC報導，身為三軍統帥的美國總統確定感染新冠肺炎，生病的嚴重程度將會衝擊經濟及地緣政治，特別是特朗普本人是否喪失行動能力。

地緣政治風險諮詢公司歐亞集團總裁伊恩布雷默（Ian Bremmer）坦言，特朗普目前診斷出病情，股市下跌是肯定會有的，但這依據病情有所差距，「如果特朗普確診被隔離在白宮，但繼續掌管政府，還可以瘋狂Twitter，那我想，這對市場的影響微乎其微。」

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即使特朗普病到連推特都不能發，依據美國憲法第25條修正案，特朗普可把權力移交給副總統，且在自身狀況恢復後隨即收回權力；依據法律程序，就算是正副總統都已經不在人世，喬治梅森大學法學教授索明（Ilya Somin）直說，這時候將會由眾院議長接手。

只不過，憲法專家警告，一旦特朗普和副總統彭斯因為感染新冠肺炎失去行動能力，可能引發新一輪混亂。密西根州立大學法學教授克爾特（Brian Kalt）指出，即使總統這個位子只空閒數小時，對國家來說也都是極其危險的事，若2人都無法履行職責，誰都不能援引憲法第25條修正案。

（編按：美國憲法第二十五修正案對美國總統和副總統職位，因各種原因出現空缺時的繼任程序作出了修正和規定，並增加了由副總統和內閣成員判斷總統是否能夠繼續履行職責的新條款。）

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儘管憲法指示國會制定法律，把眾院議長列為接掌總統職位的人選，但克爾特指出，憲法沒有提供程序來確認總統是否「無能力」履行職責，可能爆發特朗普、彭斯或他們的代理律師表達自身適合任職的同時，眾院議長宣稱成為代理總統的狀況。

隨着美國大選第二場總統候選人辯論15日在佛州邁阿密登場，特朗普如今已宣布與夫人梅拉尼婭自主隔離，這是否影響辯論進行仍不得而知。

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編按：根據現行法例，美國總統職位的繼承順序如下：

1. 副總統兼參議院議長彭斯（Mike Pence）

2. 眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）

3. 參議院臨時議長格拉斯利（Chuck Grassley）

4. 國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）

5. 財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）

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