一分鐘看世界｜特朗普「彈出彈入」、RCEP、輝瑞與BioNTech疫苗

今天是11月16日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美國總統特朗普在美國時間11月15日先在Twitter稱其對手拜登勝出，約90分鐘後又稱自己沒承認過什麼。從他的態度看來，人們很難在短時間內看到他告別白宮。圖為10月23日特朗普在佛羅里達州彭薩科拉一個拉票活動上向支持者揮手。（AP）

特朗普「彈出彈入」

美國總統當選人拜登（Joe Biden）11月7日被指已取得足夠選舉人票後，現任總統特朗普（Donald Trump）一直未承認落敗，他與以往在美國大選中落敗的一些候選人相比，不但不夠大方，更影響權力過渡，令拜登未能聽取重要的每日簡報。特朗普一度在美國時間11月15日疑似在言談間首度指出拜登勝出。他說拜登勝出是因為選舉被操縱。但特朗普在約90分鐘後又稱，自己什麼都沒承認過，令美國大選的僵局又回到原點……（點擊了解更多）

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+ 5 + 5 + 5

15國簽署RCEP

中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭及東盟（ASEAN）10國11月15日簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），組成全球最大的貿易集團。多個媒體均評論RCEP是自美國脫離全球化後引伸的產物，同時讓中國成功加入首個多國自貿協定，對美國構成挑戰。《香港01》整理一系列資料，讓讀者了解RCEP更多......（點擊了解更多）

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意國去年已有疫情？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情隨着北半球踏入冬季，在多國有增無減，確診個案創單日新高已是常見。美國是情況嚴重的國家之一。除了美國、奧地利、日本及韓國等疫情亦令人擔憂，韓國稱會認真研究上調防疫響應級別。另一方面，意大利有研究指出2019年夏季新冠肺炎已在該國傳播……（點擊了解更多）

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疫苗背後奮鬥故事

美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）11月9日稱兩者聯手研發的疫苗在第3期臨床試驗初步分析顯示，它對新型冠狀病毒肺炎的有效率為超過90%。BioNTech有跟中國復星醫藥合作，如其新冠疫苗證實有效及獲得批准，將為香港及澳門合共提供一千萬劑疫苗。隨着疫苗研發前景愈發樂觀，BioNTech創辦人夫婦背後的創業故事亦引起外界注意。

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劇迷「追新番」食花生

教劇迷望眼欲穿的Netflix《王冠》第4季11月15日發布，將會講到我們較熟悉的一些英國王室事件，包括查理斯王子、戴安娜與卡米拉的三角關係。王室因此不滿，稱此劇抹黑查理斯，連已移居美國的哈里王子夫人梅根也成為批評的對象。此劇除了改編史實，亦將戴安娜多個經典造型重現，有公司重新生產她曾穿着的著名「黑羊」毛衣。戴安娜1997年離世，無緣看到兩子成家。她生前的好友說，威廉與哈里的妻子，都不會是讓戴妃滿意的新抱。

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+ 4 + 4 + 4

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