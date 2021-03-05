新西蘭地震｜「大浪直撲海灣」影片曝光　警報響聲大作令人心悸

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-05 12:35

新西蘭北島3月5日以北海域強震連連。第1次發生在當地時間5日凌晨，為黎克特制7.2級。之後北島東北的克馬德克群島（Kermadec Islands）清晨發生7.4級和8.1級地震。新西蘭國家緊急事務管理局（NEMA）和太平洋海嘯預警中心（PTWC）一度發出海嘯警報，數千人紛紛湧往高處避難。有人抵達安全地點後，拍下大浪湧入托科馬魯貝（Tokomaru Bay）、直撲海岸的影片。

從Twitter流傳的現場影片中，可見北島圖圖卡卡（Tutukaka）、托科馬魯貝（Tokomaru Bay）直至當地時間中午仍有大浪，站在遠處山上的人都清楚可見。有人拍到到警報響聲大作的時刻，令人緊張的警報聲與平靜海面及蔚藍天空形成對比。

↓海嘯警報的聲音在風景如畫的岸邊響起，形成鮮明對比，令人不禁緊張起來：

新西蘭地質與核科學研究所（GNS Science）都認為最強勁的一波海浪已過去，但無法預測的巨浪與海流仍可能持續數小時。它呼籲民眾遠離海灘、海岸及河流。

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GNS Science的地震專家弗萊爾（Bill Fry）稱，沒有辦法預測地震何時發生，但他們知道在第一次地震發生後，或會有更多地震。他說新西蘭官員知道「時間能救命」，所以他們也以快速反應以及讓人們疏散為目標。

是次地震所幸未傳出造成人命傷亡，亦無重大財物損失。

紐西蘭國家緊急事務管理局（National Emergency Management Agency）曾下令要求數以萬計居民往高處避難。當局5日上午8時27分在Twitter發文稱：「所有撤離的民眾現在都可以回來了。」

↓海嘯抵岸前，潮水有所退卻的情形

新西蘭北島3月5日以北海域連續發生強烈地震。根據美國地質調查局所指，第一次地震發生於當地時間凌晨，震級為7.2級。隨後，北島東北的克馬德克群島（Kermadec Islands）清晨發生7.4級和8.1級地震。