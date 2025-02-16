10秒自修復80%　國際團隊研發出耐用電子皮膚

一個國際研究團隊近日在美國《科學進展》雜誌上報告說，他們開發出一種新型電子皮膚，在受損後10秒內可恢復80%以上的功能。這項技術有助解決可穿戴設備等的耐用性問題。



根據新華社，電子皮膚是模仿人類皮膚感知功能的一種傳感設備，可應用於醫療健康、機械人、可穿戴設備等諸多領域。傳統電子皮膚設備常在刮傷或損壞時失效，實際應用受到限制。

美國加利福尼亞大學聖迭戈分校、韓國首爾大學、英國牛津大學等機構的研究人員開發的新型電子皮膚具有超快的自我修復能力，可將修復時間縮短到幾秒鐘，而此前的技術可能需要幾分鐘甚至幾小時才能自我修復。

據介紹，新型電子皮膚以熱塑性聚氨酯為主要材料，同時加入雙（4-羥苯基）二硫醚、異佛爾酮二異氰酸酯等物質，藉助動態化學鍵等提高電子皮膚自我修復能力。

研究人員說，除可承受日常磨損外，新型電子皮膚在水下等具有挑戰性的條件下依然可靠，且集成了先進的人工智能系統和高精度的健康監測系統，可對使用者精確進行實時疲勞檢測和肌肉力量評估，有望用於運動、康復、健康監測等領域。