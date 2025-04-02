紐約市長甩身 美國法院駁回亞當斯涉貪污案
撰文：成依華
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美國紐約市長亞當斯（Eric Adams）2024年9月遭聯邦刑事起訴，他被控受賄、收受外國非法捐助等5宗罪，亞當斯予以否認。法官2025年4月2日宣佈駁回此案。
在美國新政府上場後，司法部早前已介入，2月14日致函法院要求結束此案。
美媒報道，法官是以「影響實體權利」（with prejudice）方式駁回此案，意味司法部永久禁止重新提起針對亞當斯的該5項指控。
司法部代理副部長博韋（Emil Bove）早前指，若果讓訴訟繼續，將會影響即將在今年11月舉行的紐約市長選舉，也會阻撓亞當斯施政，對公共安全以至國家安全等都會構成威脅，要求法官撤銷控罪。
博韋認為亞當斯是實施特朗普打擊移民政策的必要人選，並同意亞當斯的說法，即他是因為批評前總統拜登的移民政策，才會遭到報復，受到檢控。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾表示，如果亞當斯最終被定罪，會考慮特赦對方。博韋在2024年美國大選前擔任特朗普在掩口費案的律師，出力幫助特朗普。
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