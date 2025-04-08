關稅戰｜特朗普目標為重組全球經濟：仿效80年代「沃爾克衝擊」？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周大打關稅戰，引發股市下挫之餘，亦觸發市場人士對美國經濟衰退的憂慮。然而，他4月8日回應表示，不考慮暫停加徵關稅，強調希望與所有國家達成公平的協議。究竟為什麼特朗普如此執著於關稅措施？



關稅是特朗普計劃的重中之重

特朗普早於上世紀80年代，就一直在談論對全球徵收關稅，當時他的目標是日本。他過去曾多番表示：「對我而言，字典裡最美麗的詞彙就是『關稅』。」無論這位總統有時表現得多麼前後矛盾甚至困惑，他周遭的人都很清楚他想要實現的目標。

新任白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）在上任前不久撰寫了一份長篇論文《重組全球貿易體系的使用者指南》，詳細說明了美國應如何不僅使用關稅，而且還威脅撤回其安全支持，以迫使其朋友和盟友接受美聯儲削減其美國國庫券的支付。這對他們來說可能是巨大的損失，實際上相當於美國債務違約。

而關稅在這其中有着關鍵作用，就是利用美國作為世界最大消費國和最大債務國的實力，迫使其他國家進行談判。它最終想要的是，讓美元貶值以重振美國製造業並抵禦中國的競爭，同時保持美元作為世界儲備貨幣的地位，但世界其他國家卻將為此付出代價。

沃爾克（Paul Volcker）可算是近代中少有的金融經濟巨人，一生參與過多項改變規則的改革。（Reuters）

效法40年前的先例？

幾十年來，美國一直在自己制定和裁判的國際貿易博弈中贏得勝利。但現在，美國正面臨嚴峻的競爭，主要來自中國。特朗普政府想透過利用關稅政策，要求所有人重新開始，進行新一輪「全球經濟重組」。

雖市場目前對此暫並無信心，股市應聲下跌。但上世紀80年代，時任美國聯儲局主席沃爾克（Paul Volcker）的「沃爾克衝擊」（The Volcker Shock），曾是導致全球經濟重組的先例。

1979年10月，沃爾克當時為應對通脹，將利率上調至驚人的13%，隨後又升至17%。很快美國就陷入經濟衰退。在接下來的兩年裏，數百萬人失去工作，尤其在製造業領域：因飆升的利率推高美元價值，使美國出口產品的價格在世界市場上失去優勢。

沃爾克其後又將利率推高至19%，迫使經濟再次陷入二次衰退。但到1983年中期，通脹率已降至2.5%。然而，比降低通脹更具決定性的是美國經濟的重塑。沃爾克的高利率導致美國去工業化進程加速，投資湧入金融和房地產，引發了90年代和21世紀初的巨大信貸泡沫。

當時，美國股市在「沃爾克衝擊」宣布後暴跌8%，但美國透過看似無限的借貸，吞噬世界其他國家的出口，使得世界經濟圍繞着美國進行重新排序。如今，沃爾克已成為央行行長們的民間英雄：2008年金融危機期間擔任聯準會主席的 Ben Bernanke ，曾稱讚沃爾克的「獨立性」，以及其勇敢面對政治風暴的勇氣。