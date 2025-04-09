美防長訪巴拿馬晤總統 稱將深化合作自中國手中奪回運河
撰文：蕭通
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美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）4月8日訪問巴拿馬，與巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）宣布舉行會晤，讚揚對方致力加強與美國的安全合作，將使兩國更加安全、強大和繁榮。他又稱，兩國承諾深化合作，將共同確保巴拿馬運河安全，從中國手中奪回運河，不容中國利用企業的商業關係將運河「武器化」，甚或用於間諜活動。
在與穆利諾會晤後，赫格塞斯出席由美國資助的新碼頭剪綵儀式，重申中國對巴拿馬運河構成持續威脅，美國不會允許中國或任何其他國家威脅運河的運營，因此美國與巴拿馬國最近幾週為加強國防和安全合作的努力，比過去幾十年都要多。
赫格塞斯提到，運河兩端港口均由香港財團控制，而該財團正在資產售予包括貝萊德 （BlackRock）在內的另一家財團。如中國公司繼續控制運河地區的關鍵基礎設施，有可能讓中國有在巴拿馬全境開展監視活動，正如美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）所言是不可接受的。
他又稱，美國將與巴拿馬共同透過強大的威懾力，確保運河安全，讓所有國家都能使用。
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