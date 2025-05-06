默茨未夠票數就任總理　聯邦議院今將再開會進行第二輪投票

德媒NTV電視台報道，德國聯邦議會周二（6日）下午3時（香港時間晚上9時）重新召開會議，此前，默茨（Friedrich Merz）在德國總理首輪投票中未能獲得當選所需多數票。路透社報道，社民黨聯合主席克林貝爾（Lars Klingbeil）其後表示，民主黨已同意今天進行第二輪投票。



德國資深保守黨議員Jens Spahn表示，第2次總理選舉將於當地時間下午3時15分舉行。

德國聯邦議院周二上午9時（香港時間下午3時）召開會議，正式投票任命新總理，隨後確認政府成員。由基督教民主聯盟（CDU，簡稱基民盟）與基督教社會聯盟（CSU）、社會民主黨（SPD）合組的聯盟黨（CDU/CSU/SPD）總理候選人默茨在德國聯邦議院未夠票數當選。

聯邦議院召開會議就任命新總理進行投票，默茨在投票中未能獲得議會多數席位。他在無記名投票中獲得310票贊成，但候選人需要316票贊成才能當選總理。議會共有630名成員。

默茨未獲德國國會通過總理提名後，顯得一臉茫然。（Reuters）

由默茨領導的聯盟黨在聯邦議院擁有328票，但他只獲得310票，比預期少18票，而且至關重要的是，距離確認他擔任下一任總理所需的多數票少6票。德媒指，這種情況在二戰之後的德國歷史上從未發生。

路透社報道，德國聯邦議院目前有14天的時間以絕對多數選舉默茨或其他總理候選人。