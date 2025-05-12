土耳其：埃爾多安與普京通電話　稱願主辦俄烏和平談判

土耳其總統府新聞局11日發表聲明說，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）當天同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通電話，表示土耳其願意主辦俄烏和平談判。同日稍早時間，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）呼籲烏克蘭立即同意普京的會面建議，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）其後表示，已準備好15日在土耳其與普京會晤。



圖為2022年3月10日，澤連斯基上任烏克蘭總統半年後，曾經在法國及德國協調下與總統普京會面，商談烏克蘭東部和平進程。(Reuters)

聲明指出，針對普京提出在土耳其伊斯坦布爾重啟俄烏談判，埃爾多安表示歡迎，並指土耳其已準備好主辦此次談判。埃爾多安強調，和平的機遇之窗已打開，全面停火將為和談創造必要條件。

此外，土耳其總統府新聞局11日發表另一份聲明說，埃爾多安當天同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話，表示土耳其願意主辦俄烏和平談判。馬克龍同天抵達波蘭訪問時對媒體表示，普京提議俄烏恢復直接談判「只是第一步」，但對實現和平還不足夠。

普京11日淩晨發表聲明，提議俄烏雙方於15日在土耳其伊斯坦布爾無條件重啟直接談判。他還說，談判期間可能就一些新的停火建議達成一致。